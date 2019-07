CAN 2019 - Algérie-Sénégal, Sadio Mané : "Nous sommes favoris"

Dans un entretien accordé à la BBC avant la finale de la CAN vendredi face à l'Algérie, l'attaquant de Liverpool a affiché sa confiance.

Sadio Mané n'est pas du genre à se cacher, surtout quand il y a la possibilité pour lui de décrocher sur le plan individuel un prestigieux doublé / . Opposé à l' vendredi soir au Caire pour la finale de la CAN 2019, l'attaquant de se montre même confiant.

Au micro de la BBC, l'ailier de 26 ans pense que son équipe est sur le papier supérieur aux Fennecs, qui joueront leur première finale depuis 1990. "Sans prétention aucune, notre objectif depuis le début du tournoi, c’était d’arriver en finale. Nous sommes favoris. Je pense être assez modeste pour le confirmer. Il faut à un moment donné ne pas se voiler la face et dire les choses telles qu’elles sont. Maintenant, nous avons la chance d’être là, et nous devons la saisir."

"On est vraiment conscients de cela. Maintenant, on est en finale, il n’y a plus de calcul. Il faut se donner à fond et aller chercher la coupe. C’est évident que la pression soit présente dans l’esprit des Sénégalais, c’est normal et c’est ce qui fait la beauté du foot."

"Koulibaly est vital dans cette équipe"

Pourtant, en phase de groupe, ce sont bien Mahrez et les siens qui avaient remporté le choc (1-0) même si la rencontre avait été marquée par des faits d'arbitrage en défaveur des Sénégalais. "Je n’aime pas trouver des excuses mais tout le monde a constaté ce qui s’est passé dans ce match. On est conscients qu’ils (Algériens) nous ont battus. On aimerait bien remporter ce match", a confié Sadio Mané.

Autre point négatif, les Lions de la Teranga vont devoir faire sans leur meilleur joueur en défense, à savoir Kalidou Koulibaly, suspendu pour ce grand rendez-vous. Le joueur des Reds espère que cela procurera au contraire une motivation supplémentaire. "C’est dommage que nous soyons sans Kalidou, il est vital dans cette équipe, c’est un leader qui donne beaucoup, sur et en dehors du terrain. Nous jouerons également pour lui."