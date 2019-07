Algérie - La parade des champions d'Afrique dans les rues d'Alger en photos

Au lendemain de leur succès en finale de la CAN, les Algériens sont rentrés au pays et ont effectué un défilé à bord d'un bus impérial.

Les héros sont de retour au pays. Moins de 24 heures après avoir dominé le au Caire et inscrit leur nom pour la deuxième fois au palmarès de la CAN, les Fennecs d' sont rentrés au bercail. Un come-back victorieux et qui a aussi été très mouvementé. Djamel Belmadi et ses joueurs ont eu droit à un accueil des plus festifs de la part de leurs compatriotes.

"صور مباشرة نضعكم في قلب الحدث"

لحظات لتاريخية.. أبطال إفريقيا يصلون إلى قلب العاصمة حاملين الكأس

🇩🇿🇩🇿🇩🇿 pic.twitter.com/BBsyXrv91S — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) July 20, 2019

Aux alentours de 13h, l'avion transportant les nouveaux rois d'Afrique à atterri à l'aéroport d'El Houari Boumediène. Le trophée continental en mains, le capitaine Riyad Mahrez avait été le premier à sortir de l'appareil. Suivi de son sélectionneur et du président de la fédération, Kheireddine Zetchi. Ils ont défilé sur le tapis rouge et ont donné des accolades aux membres du gouvernement venu à leur rencontre.

Sofiane Feghouli n'a pas oublié la #Palestine, l'international Algérien a fêté la victoire aujourd'hui avec la drapeau palestinien à la main, très beau geste de la part de l'un des meilleurs dans l'histoire du foot Algérien #TeamDz #ALGSEN #ALGERIA pic.twitter.com/Z9C0lZuc3S — Ishaq Chebli (@IshaqChebli) July 20, 2019

Après cela, l'ensemble de la délégation est monté à bord d'un bus impérial, aux couleurs de la sélection et affrété spécialement pour l'occasion. "Fiers de vous", pouvait-on lire dessus, à la fois en langue arabe et kabyle. Le véhicule a quitté alors l'aéroport pour se diriger alors vers le centre de la capitale d'Alger. 25 km séparant les deux lieux. En temps normal, le chemin peut être parcouru en à peine un quart d'heure. Mais en raison de la foule présente aux abords de l'autoroute, les Guerriers du Désert n'ont pu effectuer que 5 km en l'espace de deux heures.

1er mai. Des milliers de gens sous le soleil qui attendent l'équipe. Hommes, femmes, enfants, familles, bandes de copains/copines. #alger pic.twitter.com/A6cTdqrm89 — Leïla Beratto (@LeilaBeratto) July 20, 2019

Malgré le cordon de sécurité qui a été concocté et une escorte menée par la police, le bus a eu toutes les peines du monde à rouler à allure normale. Les milliers de supporters présents de chaque côté de l'autoroute l'ont empêché d'avancer. Les joueurs, présents sur le toit du bus, ont pu mesurer la très belle atmosphère, mais aussi leur nouvelle cote auprès des leurs.

Le défilé s'achèvera lorsque la sélection atteindra la place du 1er mai, dans le centre de ville d'Alger. Une foule colossale a reçu Bounedjah et consorts à cet endroit, pour une communion qui s'annonce déjà historique. Les joueurs ont tout intérêt à préserver au maximum leur énergie, d'autant plus qu'après la parade leur soirée va s'étirer au palais présidentiel où ils vont être accueillis pour une réception officielle par le président intérimaire, Mr Bensalah.