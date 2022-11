Découvrez les principales réactions après le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Ce lundi 7 novembre 2022, l'UEFA a procédé au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Retrouvez ci-dessous les réactions des joueurs, entraîneurs et dirigeants après le tirage au sort.

Luis Campos, directeur sportif du Paris Saint-Germain au micro de Canal+

On prend un grand club, une grande équipe. On est content d'être là. Faut profiter de jouer contre cette équipe du Bayern pour faire la démonstration qu'on est une des meilleures équipes au monde.

Quand on joue en équipe on est vraiment fort. On veut effacer le mauvais souvenir de Lisbonne. Beaucoup de joueurs auront l'opportunité de prendre une revanche.

On joue très bien cette année, on va en profiter pour faire un grand match.

On va reprendre en février la LDC après une Coupe du monde, on ne sait pas comment vont revenir les joueurs, on ne peut pas le savoir. Je suis sûr que quand les joueurs seront de retour on va tout de suite essayer de bien guider l'équipe et que les joueurs voudront bien faire.

Je pense que le mercato va dépendre du Mondial. Personne ne peut savoir s'il va avoir des joueurs blessés. Il faudra être très attentif aux joueurs. On ne peut dire à quoi va ressembler le mercato de janvier du PSG.

Oliver Kahn, dirigeant du Bayern Munich, au micro de Canal+

C'est notre destin de recroiser le PSG. Je pense que c'est un super match en perspective et que les meilleurs joueurs du monde vont s'affronter. Mais c'est dans longtemps car il y a la Coupe du monde avant et c'est très difficile de vous dire dans quel état seront les deux équipes pour ces huitièmes.

La situation est tout à fait nouvelle avec cette Coupe du monde. On ne sait pas comment les joueurs vont gérer ça et dans quelle forme ils seront quand ils reviendront. A nous de gérer tout ça. Va falloir veiller à ce que notre équipe joue au plus haut niveau.

Le PSG a une équipe très équilibrée, ils ont des joueurs très expérimentés et de classe mondiale mais nous aussi. On a de très bons joueurs offensifs et on est très solide en défense. Ce sont deux équipes qui sont au sommet du football européen.

Thomas Müller, attaquant du Bayern Munich, sur ses réseaux sociaux

Paris, une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Malheureusement, l'une des deux équipes ne pourra pas rejoindre le tour suivant... Cette fois, pas de au revoir. Déjà, la dernière fois, j'avais beaucoup de respect pour Paris. J'ai déjà hâte de disputer ce gros duel l'année prochaine.