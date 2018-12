Campos fixe le montant de départ de Pépé à 80 millions d'euros

Luis Campos désire conserver Nicolas Pépé au LOSC. Cependant, il a estimé son prix de départ à 80 millions d'euros.

Nicolas Pépé est un des meilleurs joueurs de la L1, présent dans notre équipe type de la première partie de saison.

Invité de Téléfoot ce dimanche, Luis Campos, directeur sportif du LOSC, a parlé de Pépé et fixé son montant dans le cas d'un possible départ.

"J'espère qu'il va rester cet hiver. On va tout faire pour. Tous les bons clubs du monde ont les yeux sur lui, et c'est normal. Mais le président a été clair. L'idée est de continuer avec lui. En revanche, avec mon expérience du foot, je dis que si un club arrive avec un gros chiffre et qu'il arrive à convaincre le joueur... Moi, j'aimerais le vendre pour 80 M€. C'est son prix, mais il faut écouter le joueur et penser aussi qu'il nous aide beaucoup à être deuxième actuellement", a jugé Campos.