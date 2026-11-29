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Luca Campedelli, ancien président du Chievo, se confie au Corriere della Sera. Voici les passages les plus marquants de l’entretien avec le patron d’une équipe de quartier devenue une habituée de la Serie A, jusqu’à l’affaire des plus-values. Dans cet entretien, titré par le Corsera « Mon Chievo frappé de plein fouet par le système. Après, j’ai tenté de me suicider. Aujourd’hui, je n’ai plus de compte bancaire et je donne gratuitement des cours d’escrime », Campedelli revient sur son parcours sportif et personnel.

Combien d’années pour passer de la Serie C à la Serie A ?

« Huit. »

Jusqu’à la chute parallèle de Paluani et du Chievo...

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« Mon père répétait : “El balon nol deve magnar el paneton.” Autrement dit, le football, le Chievo, ne devait pas créer de problèmes à l’entreprise. Ce n’est pas ce qui s’est passé. Je sais que certains font le lien entre les deux, mais je l’ai aussi expliqué dans le livre Chievo, un delitto perfetto, de Fabiana Della Valle et Raffaele Tomelleri : ces deux chutes ne sont pas liées. Ce n’était pas Paluani qui finançait le Chievo. Ce n’est pas le Chievo qui a fait couler Paluani. »

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Quelle erreur ne vous pardonnez-vous pas ?

« J’ai sous-estimé l’échelonnement du paiement de la TVA pendant le Covid. Nous avions une dette fiscale modeste par rapport à d’autres clubs. Mais j’aurais dû comprendre que, pour un club aussi petit que le nôtre, cela pouvait poser problème. On avait déjà essayé de nous évincer auparavant, à l’époque de l’affaire Eriberto-Luciano. »

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Celui qui avait un faux passeport ?

« Il était arrivé sous le nom d’Eriberto, avait réalisé une belle saison et nous l’avions cédé à la Lazio. Puis, du Brésil, où il était en vacances, la nouvelle est tombée : il avait avoué s’appeler Luciano et être venu en Italie avec les papiers d’un autre, plus jeune de trois ans. Un sacré bazar. La Lazio, jusqu’au cou dans les ennuis, a refusé de payer et s’en est sortie. Nous, qui avions racheté les droits du joueur lors de la procédure des enveloppes, avons été lourdement sanctionnés. J’ai perdu cet argent et j’ai aussi dû renoncer à acheter Didier Drogba, qui allait ensuite exploser... »

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Et donc ?

« La Ligue et la Fédération, contraintes de choisir, nous ont sacrifiés pour sauver la Lazio. Comment auraient-elles pu se mettre Rome à dos ? Nous étions petits. Chaque été, il y avait un problème... Moi, seul le football m’intéressait, tandis que d’autres avaient des préoccupations politiques. »

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Comment l’affaire a-t-elle éclaté ?

« À cause des plus-values. »

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Ce système par lequel plusieurs clubs « arrangeaient » leurs comptes en échangeant des joueurs à des montants exorbitants, sans transfert réel d’argent ?

« Pas “plusieurs” clubs. Beaucoup. Si nous avons commis des erreurs, d’autres en ont commis de plus graves. De grands clubs. Des montants énormes. Nous avons été les boucs émissaires. La petite équipe à frapper durement pour donner une leçon à tout le monde. »

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C’est pour cela que vous dites que le Chievo a été assassiné ?

« Oui. Quoi qu’on pense de ces maudites plus-values, il n’y a pas d’infraction. Il n’existe aucun critère permettant de juger si un joueur vaut un, dix ou cent. D’ailleurs, j’ai été acquitté sur ce point lors du procès. »

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Mais nous parlons de plus-values fictives.

« Techniquement, une valeur fictive, ça n’existe pas. Il peut y avoir une vente non déclarée ou une fausse facture, mais pas une valeur fictive. C’est ce que disent les décisions de justice. La Juve elle-même a dû trouver un accord parce qu’il y avait un problème de fausses déclarations à la Consob, si j’ai bien compris. Sur les plus-values, elle aurait pu être acquittée. »

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Et vous ?

« Nous avons surtout été condamnés par le tribunal de l’opinion publique. J’ai assisté à tout le procès à Forlì. Par respect pour le tribunal. C’était dur d’être traîné dans la boue pendant des heures. Pendant six ans, de 2019 à 2025. »

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Vous avez confié avoir tenté de mettre fin à vos jours.

« J’avais presque réussi. On m’a sauvé. Quand on franchit cette limite, plus rien ne nous fait peur. Si on ne parvient pas à aller jusqu’au bout, on se raccroche à quelque chose. Jour après jour. Petit à petit. »

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Et que faites-vous maintenant ?

« Ce n’est pas comme si je pouvais faire grand-chose. On m’a confisqué tout ce qu’on pouvait me confisquer. Je n’ai même pas de compte bancaire. J’essaie de me rendre utile aux autres. De faire ce que je sais faire. Je suis assistant moniteur d’escrime. Je donne des cours. »