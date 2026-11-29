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Luca Campedelli, ancien président du Chievo, se confie au Corriere della Sera. Voici les passages les plus marquants de l’entretien avec l’ancien dirigeant d’une équipe de quartier devenue une habituée de la Serie A, avant l’affaire des plus-values. Dans cet entretien, titré par le Corsera « Mon Chievo, lourdement sanctionné par le système. Après, j’ai tenté de mettre fin à mes jours. Aujourd’hui, je n’ai plus de compte bancaire et je donne gratuitement des cours d’escrime », Campedelli revient sur son parcours sportif et personnel.

Combien d’années pour passer de la Serie C à la Serie A ?

« Huit. »

Jusqu’à la chute parallèle de Paluani et du Chievo…

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« Mon père répétait : “El balon nol deve magnar el paneton”. Autrement dit : le football, le Chievo, ne devait pas créer de problèmes à l’entreprise. Ce n’est pas ce qui s’est passé. Je sais que certains font le lien entre les deux, mais je l’ai aussi expliqué dans le livre Chievo, un delitto perfetto de Fabiana Della Valle et Raffaele Tomelleri : les deux choses ne sont pas liées. Ce n’était pas Paluani qui finançait le Chievo. Ce n’est pas le Chievo qui a coulé Paluani. »

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Quelle est l’erreur que vous ne vous pardonnez pas ?

« J’ai sous-estimé le paiement échelonné de la TVA pendant le Covid. Nous avions une dette fiscale modeste par rapport à d’autres clubs. Mais j’aurais dû comprendre que, pour un club aussi petit que le nôtre, cela pouvait poser problème. Ils avaient déjà essayé de nous éliminer auparavant, à l’époque d’Eriberto-Luciano. »

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Celui qui avait un faux passeport ?

« Il était arrivé sous le nom d’Eriberto, avait fait une belle saison et nous l’avions cédé à la Lazio. Puis, du Brésil, où il passait ses vacances, la nouvelle est tombée : il avait avoué s’appeler Luciano et être venu en Italie avec les papiers de quelqu’un d’autre, de trois ans plus jeune que lui. Un sacré bazar. La Lazio, jusqu’au cou dans les ennuis, a refusé de payer et s’en est sortie. Nous, qui avions racheté le joueur par le système des enveloppes, avons été lourdement sanctionnés. J’ai perdu l’argent et j’ai aussi dû renoncer à acheter Didier Drogba, qui allait ensuite exploser… »

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Et ensuite ?

« La Ligue et la Fédération, devant choisir, nous ont sacrifiés et ont sauvé la Lazio. Comment auraient-elles pu se mettre Rome à dos ? Nous étions petits. Chaque été, il y avait un problème… Moi, seul le football m’intéressait. D’autres se préoccupaient de questions politiques. »

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Comment l’affaire a-t-elle éclaté ?

« À cause des plus-values. »

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Ce système par lequel plusieurs clubs « arrangeaient » leurs comptes en échangeant des joueurs pour des montants exorbitants, sans faire circuler d’argent réel ?

« Pas “plusieurs” clubs. Beaucoup. Si nous avons commis des erreurs, d’autres en ont commis de plus graves. De gros clubs. Des montants énormes. Nous avons servi de bouc émissaire. La petite équipe à sanctionner lourdement pour donner une leçon à tout le monde. »

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C’est pour cela que vous dites que le Chievo a été assassiné ?

« Oui. Quoi qu’on pense de ces maudites plus-values, il n’y a pas de délit. Il n’existe aucun critère permettant de déterminer si un joueur vaut un, dix ou cent. D’ailleurs, lors du procès, j’ai été acquitté sur ce point. »

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Mais nous parlons de plus-values fictives.

« Techniquement, une valeur fictive n’existe pas. Il peut y avoir une vente au noir ou une fausse facture, mais pas de valeur fictive. C’est ce que disent les jugements. La Juve elle-même a dû trouver un accord parce qu’il y avait un problème de fausses déclarations à la Consob, si j’ai bien compris. Elle aurait pu être acquittée sur la question des plus-values. »

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Et vous ?

« Nous avons surtout été condamnés par la vindicte publique. J’ai assisté à l’intégralité du procès à Forlì. Par respect pour la cour. Cela a été dur d’être diffamé pendant des heures. Pendant six ans, de 2019 à 2025. »

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Vous avez confié avoir tenté de mettre fin à vos jours.

« J’avais presque réussi. On m’a sauvé. Quand on franchit cette limite, plus rien ne fait peur. Si on n’y arrive pas, on se raccroche à quelque chose. Jour après jour. Petit à petit. »

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Et que faites-vous maintenant ?

« Je ne peux pas faire grand-chose. Ils ont confisqué tout ce qu’ils pouvaient confisquer. Je n’ai même pas de compte bancaire. J’essaie de me rendre utile aux autres. De faire ce que je sais faire. Je suis assistant d’un maître d’escrime. Je donne des cours. »