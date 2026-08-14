Un changement s’est opéré en tête de cette prestigieuse récompense pour jeunes talents : le jeune joueur du FC Barcelone et révélation de la Coupe du monde Pau Cubarsi s’est emparé de la première place et a délogé son coéquipier Lamine Yamal de la position de leader. Le trio de tête est complété par la recrue du Real Madrid Yan Diomande, troisième.

Du point de vue de l’élite allemande, la mise à jour mensuelle dessine toutefois une image très claire du rapport de force. Alors que le Bayern Munich ne place qu’un seul talent dans le top 100, avec Lennart Karl, le Borussia Dortmund domine la comparaison nationale.

Le milieu de terrain munichois a certes perdu quatre places par rapport au précédent classement et figure désormais au huitième rang, mais il reste malgré tout le joueur de Bundesliga le mieux classé.

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Classement Golden Boy : quels joueurs du BVB sont présents ?

Derrière, le BVB démontre les fruits de son offensive sur le marché des transferts. Pas moins de quatre jeunes talents de Dortmund ont réussi à intégrer la sélection.

En tête en interne au BVB, la recrue estivale Konstantinos Karetsas occupe la 22e position après avoir gagné trois places. Outre le joueur offensif, les Westphaliens comptent aussi dans la course au trophée convoité les deux défenseurs Luca Reggiani (39e) et Joane Gadou (65e), ainsi que le talent offensif Samuele Inacio (72e).

À l’échelle continentale, les Jaune et Noir ne sont devancés sur ce plan que par le FC Porto. Les Portugais présentent le plus gros contingent avec cinq joueurs.

Schalke 04 compte aussi un professionnel représenté

Cependant, le BVB pourrait bientôt revenir à hauteur. Le vice-champion fait en effet activement la cour à l’ailier Said El Mala du 1. FC Cologne. Le joueur de 19 ans occupe la 17e place et représente ainsi le deuxième professionnel allemand le mieux classé au classement général. En coulisses, les clubs négocient actuellement le montant du transfert de ce joueur offensif. Si un accord est trouvé, Dortmund prendrait également la tête à l’échelle européenne.

Le reste du contingent de Bundesliga se répartit entre peu de clubs. Le Bayer Leverkusen aligne deux grands espoirs avec Christian Kofane (19e) et Montrell Culbreath (53e), tandis que le FC Schalke 04 est représenté par le défenseur central Mertcan Ayhan, 97e.

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Qui a remporté le Golden Boy Award 2025 ?

Attribué depuis des années par le journal Tuttosport, ce prix récompense les meilleurs footballeurs européens de moins de 21 ans. Sont éligibles les joueurs nés en 2006 ou après, qui évoluent dans l’un des 25 championnats les plus forts d’Europe.

Depuis juillet, les données de performance sont intégrées chaque mois dans l’évaluation via un indice développé conjointement avec transfermarkt.de. En octobre, la liste des candidats sera réduite à 20 finalistes, parmi lesquels un jury international de spécialistes désignera le successeur de l’actuel tenant du titre Desire Doue du Paris Saint-Germain.