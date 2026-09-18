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Camouflet nigérian pour Galatasaray : la demande de protection d'Osimhen rejetée avant le match face à Trabzonspor

M. Salah
V. Osimhen
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L'exemption n'aura pas lieu !

Le club turc de Galatasaray a essuyé un coup dur après le refus de la Fédération nigériane de football d'une demande officielle formulée par le club afin de dispenser son attaquant blessé Victor Osimhen de la sélection internationale, plaçant ainsi le géant turc sous la menace de perdre sa star pour une durée plus longue.

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Le stade « Papara Park » accueille un choc brûlant lors de la sixième journée du championnat turc de première division, où Trabzonspor reçoit son rival traditionnel Galatasaray dans une confrontation qui ne souffre aucun partage.

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Les hommes du cru abordent la rencontre à la neuvième place avec 7 points et cherchent à retrouver leur équilibre devant leur public, tandis que Galatasaray arrive en tête du classement avec un score quasi parfait de 13 points, avec l'objectif de creuser l'écart et de s'échapper précocement au sommet.

Le site turc « fanatik » a révélé ce vendredi que Galatasaray avait adressé une demande à la Fédération nigériane concernant l'état d'Osimhen, absent des terrains depuis deux semaines en raison de sa blessure, dans l'espoir de lui accorder un repos complet durant la prochaine trêve internationale afin qu'il soit ensuite totalement rétabli.

L'attaquant nigérian s'était blessé à la 33e minute du match de son équipe, qui s'était achevé par une victoire palpitante face à Başakşehir sur le score de 3-2 lors de la quatrième journée du championnat turc de première division, sa blessure ayant été diagnostiquée comme une élongation musculaire et une douleur à la cuisse droite devant l'éloigner pendant deux semaines. Le doute plane toujours sur sa possible participation à la confrontation décisive de demain contre Trabzonspor.

Selon le site turc, Galatasaray a imploré la Fédération nigériane de renoncer à convoquer Osimhen pour les matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, mais la Fédération nigériane, qui se prépare à disputer deux matchs cruciaux et décisifs face à Madagascar et à la Guinée-Bissau, a catégoriquement rejeté la demande.

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Ce refus place Galatasaray dans une véritable impasse, car la sélection nigériane tient à sa vedette numéro un même blessé, ce qui menace de prolonger son absence et d'aggraver sa blessure s'il venait à voyager pour participer avec les Super Eagles.

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