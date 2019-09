Cameroun - Toni Conceiçao, nouveau sélectionneur, succède finalement à Clarence Seedorf

Le Cameroun a annoncé la nomination de Toni Conceiçao au poste de sélectionneur, deux mois après l’éviction de Clarence Seedorf.

Sans sélectionneur depuis l’élimination des Lions Indomptables lors de la CAN 2019 et l’éviction du duo Seedorf-Kluivert, le Cameroun a retrouvé un chef d’orchestre en la personne de Toni Conceiçao, comme l’a annoncé le Ministère des Sports et de l’Education Physique ce vendredi.

Au chômage depuis la fin de son aventure avec le CFR Cluj en février dernier, le technicien portugais aura pour mission de qualifier les Camerounais pour la prochaine CAN.

Second entraîneur portugais de l'histoire du Cameroun

Pour cela, il sera secondé par un ancien international local, François Omam-Biyik, tandis qu’un autre ex-Lion Indomptable, Jacques Célestin Songo’o sera en charge des gardiens de but.

En décidant de prendre en main une sélection, Conceiçao se plonge dans l’inconnu puisqu’il n’a été confronté jusqu’ici qu’à des clubs portugais et roumains, sans oublier deux petites piges en et à Chypre.

Comme le soulignent nos confrères de RFI, Conceiçao est le second entraîneur portugais à se retrouver à la tête des Lions Indomptables, puisque Artur Jorge l’avait précédé entre 2004 et 2006.