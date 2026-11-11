Comment regarder Cameroun - Namibie avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Choisissez un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France myCANAL Canada Fubo

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Africa Cup of Nations Qualification - Journée 3 12 nov. 2026 - 14:00

Le Cameroun reçoit la Namibie dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations. Les deux équipes abordent cette rencontre, qui s’annonce décisive dans le groupe, sur des dynamiques contrastées.

Le Cameroun de David Pagou occupe la tête du groupe G et arrive en forme. Après un parcours contrasté en qualifications, marqué par un nul contre le Congo et une victoire face aux Comores, il a battu la Côte d’Ivoire 1-0 en amical avant la trêve internationale.

La Namibie, entraînée par Collin Benjamin, occupe la deuxième place du groupe, mais peine à faire preuve de régularité ces dernières semaines. Sa lourde défaite 6-0 contre la Russie lors de sa dernière sortie aura suscité des inquiétudes, même si son parcours en qualifications témoigne toujours d’une réelle compétitivité.

La Namibie a montré qu’elle savait obtenir des résultats quand cela compte. Sa victoire 1-0 contre le Congo en septembre l’a démontré, même si ses défaites face aux Comores et au Kazakhstan lors de matches amicaux plus tôt dans l’année ont révélé certaines faiblesses.

Le Cameroun a lui aussi des raisons de se montrer prudent. Cette rencontre pèse lourd dans le classement du groupe, et la Namibie a prouvé lors des dernières confrontations qu’elle n’était pas là pour faire de la figuration.

Pour les supporters qui souhaitent suivre la rencontre, voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations.

Actualités des équipes et effectifs