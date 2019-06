Cameroun, Leuko : "Faire mieux que le huitième de finale de 2015"

Avant l'entrée en lice du Cameroun, la défenseuse de Strasbourg a affiché ses ambitions et espère accéder aux quarts de finale de la Coupe du monde.

Huitième de finaliste de la féminine en 2015, le Cameroun entre en lice ce lundi face au . Un premier test d'envergure pour le Cameroun face à une équipe habituée aux grandes compétitions. Mais les Lionnes ont de l'ambition pour cette Coupe du monde en . Yvonne Leuko, la défenseuse de Vauban (D2), en France depuis onze ans, a affiché ses ambitions dans une interview accordée à L'Equipe.

"Mieux préparé qu'en 2015 ? Ce n'est pas un sentiment, c'est une conviction. Là où nous sommes, nous n'avons plus le choix. La dernière fois, nous avons perdu en huitièmes de finale, cette fois-ci nous avons pour mission de faire encore mieux. Un sportif se doit d'avoir des ambitions et de l'exigence. Je veux tirer un coup de chapeau à la Fédération et au ministère des Sports pour la préparation que nous avons eue. Nous avons fait ce stage d'acclimatation avec de nombreux matches de très haute qualité, et je sens déjà tous les bienfaits", a martelé Yvonne Leuko.

"On a de l'expérience"

L'internationale camerounaise a analysé les adversaires de son équipe dans le groupe E : "Je suis une sportive, et c'est une compétition. C'est vrai que ça s'annonce difficile. Le Canada est classé 5e mondial, les sont champions d'Europe. La Nouvelle-Zélande sait très bien manier le ballon et est aguerrie à la compétition. Notre force, c'est notre collectif. On est ensemble depuis longtemps, on a la chance d'avoir des filles qui apportent un nouveau souffle. On a également des individualités. Toutes les filles évoluent à l'international. On a de l'expérience".

La joueuse du Vauban Strasbourg a admis que disputer la Coupe du monde en France, pays dans lequel elle vie depuis onze ans est spécial pour elle : "Un moment particulier ? Très particulier. La France, c'est mon second pays. Ça fait onze ans que je suis là. Certes, j'ai ma famille au Cameroun, mais j'ai plus d'attaches en France. Au niveau des billets, je ne sais d'ailleurs pas à qui les donner. J'ai des demandes de partout...".