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US Lecce v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Cambriolage dans la villa de Lassana Coulibaly : des montres de luxe d’une valeur de 60 000 euros volées

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Cambriolage dans la villa de Lassana Coulibaly, milieu de terrain de Lecce. Les voleurs ont emporté quatre montres de valeur, pour un montant total estimé à environ 60 000 euros. Le vol a eu lieu dans la soirée du 10 novembre, alors que les propriétaires étaient absents.

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Les malfaiteurs ont pris pour cible le domicile de Coulibaly, situé le long de la route Lecce-Arnesano. Selon Sportmediaset, après avoir forcé la porte d'entrée, les voleurs se sont introduits dans la villa et ont fouillé les différentes pièces, les mettant sens dessus dessous. Une fois dans la chambre à coucher, ils ont trouvé une armoire dans laquelle ils ont pris quatre montres de valeur. Selon une première estimation, le butin s'élèverait à environ 60 000 euros.

On ne sait pas encore si les voleurs ont également emporté d'autres objets. Des vérifications sont en cours pour déterminer si d'autres biens manquent. Les carabiniers de la section Radiomobile et de la brigade de Monteroni di Lecce sont intervenus sur place et ont procédé aux constatations nécessaires. L'enquête se poursuit pour reconstituer précisément le déroulement du vol et identifier les responsables.

Écrit parGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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