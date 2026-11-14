Cambriolage dans la villa de Lassana Coulibaly : des montres de luxe d’une valeur de 60 000 euros volées

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Cambriolage dans la villa de Lassana Coulibaly, milieu de terrain de Lecce. Les voleurs ont emporté quatre montres de valeur, pour un montant total estimé à environ 60 000 euros. Le vol a eu lieu dans la soirée du 10 novembre, alors que les propriétaires étaient absents.

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Les malfaiteurs ont pris pour cible le domicile de Coulibaly, situé le long de la route Lecce-Arnesano. Selon Sportmediaset, après avoir forcé la porte d'entrée, les voleurs se sont introduits dans la villa et ont fouillé les différentes pièces, les mettant sens dessus dessous. Une fois dans la chambre à coucher, ils ont trouvé une armoire dans laquelle ils ont pris quatre montres de valeur. Selon une première estimation, le butin s'élèverait à environ 60 000 euros.

On ne sait pas encore si les voleurs ont également emporté d'autres objets. Des vérifications sont en cours pour déterminer si d'autres biens manquent. Les carabiniers de la section Radiomobile et de la brigade de Monteroni di Lecce sont intervenus sur place et ont procédé aux constatations nécessaires. L'enquête se poursuit pour reconstituer précisément le déroulement du vol et identifier les responsables.