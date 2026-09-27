Camavinga : je n'avais jamais connu ce genre de déception de toute ma carrière

Le Français Eduardo Camavinga, star du Real Madrid, ressent de la déception après ne pas avoir participé à la Coupe du monde 2026 avec la sélection de son pays, mais il se prépare actuellement à représenter les Bleus demain, lundi, lors du match face à la Belgique en Ligue des nations.

Camavinga s'est exprimé lors d'une conférence de presse avant le match contre la Belgique, où il a plaisanté au sujet de son coéquipier du club madrilène, le gardien Thibaut Courtois, absent du match de demain, en déclarant : « Je suis content qu'il ne joue pas. »





Il a ajouté, au sujet de son poste préféré, selon les propos rapportés par le journal espagnol « AS » : « Nous avons un nombre appréciable de joueurs au poste d'arrière gauche, je ne dirai pas arrière gauche. J'ai actuellement la possibilité de jouer comme relayeur (numéro 8) et milieu de terrain (numéro 6). L'entraîneur le sait. Je crois que vous savez quel est mon poste préféré (rires). »

Concernant ce dont il a besoin pour devenir un joueur titulaire au Real Madrid et en équipe de France, Camavinga a expliqué : « La régularité. Je pense que la régularité est le plus important en ce moment. Le plus important, c'est de se concentrer sur le terrain et de ne pas commettre d'erreurs. C'est ce qui apporte la régularité. »

Au sujet de l'arrivée de Zinédine Zidane à la tête de la France, il a déclaré : « Les choses ont changé en dehors du terrain. Peu de choses ont changé sur le terrain, même si Zidane et Deschamps ont des caractéristiques différentes. »

À propos de retrouver Zidane pour travailler ensemble, il a indiqué : « Je l'ai vu lors d'une course de Formule 1. C'était une sensation étrange. Parce que nous savons tous ce qu'il représente pour l'équipe nationale. Aujourd'hui, il est mon entraîneur. Et surtout, il me donne confiance. C'est quelque chose de très particulier pour moi. »

Au sujet du match contre la Belgique et de la victoire de la France lors des 5 dernières confrontations entre les deux sélections, il a poursuivi ses déclarations : « Je pense que c'est un match important, la Belgique est une grande nation. Après ce qui s'est passé, ce sont vous, les Belges, les plus tristes (rires), mais ce sera un match magnifique, car ils sont une grande nation et nous sommes tous impatients de disputer ce genre de matchs. »

Concernant son absence à la Coupe du monde, il a ajouté : « Ne pas participer à la Coupe du monde m'a beaucoup affecté, car chaque joueur rêve de jouer dans cette compétition. Rome ne s'est pas faite en un jour. Je n'avais jamais connu ce genre de déception auparavant dans ma carrière. C'est quelque chose que je dois surmonter. »

Au sujet d'Ousmane Dembélé, la star du Real Madrid a déclaré : « C'est un leader technique. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de parler pour être un leader. Je suis heureux d'être avec lui aujourd'hui, car je le connais depuis longtemps, à Rennes. »

Au sujet de Kylian Mbappé, il a conclu ses déclarations : « Je pense que Mbappé est un joueur qui a déjà joué sur le côté gauche. En 2022, il a réalisé une bonne prestation sur ce côté. Il est enthousiaste. Je pense qu'il est capable de contribuer défensivement. »















