Camarda : « Soutenons tous ensemble l'Italie. Quand est-ce que je reviens ? Il y a un calendrier préétabli. »

Francesco Camarda, attaquant prêté au Lecce mais appartenant au Milan, est présent pour assister au match de ses coéquipiers de l'équipe nationale italienne des moins de 21 ans, qui affrontent leurs homologues de Macédoine du Nord dans le cadre des qualifications pour le prochain Championnat d'Europe de la catégorie.

À la mi-temps, il s'est confié à Rai Sport. Voici l'intégralité de ses déclarations.

LA RÉCUPÉRATION APRÈS LA BLESSURE - « Je fais beaucoup de sacrifices, je m'entraîne beaucoup, je fais chaque jour une double séance entre la kinésithérapie et la salle de sport, en me donnant à fond pour revenir le plus vite possible. Il y a cependant des délais fixés et préétablis par le chirurgien qui m'a opéré ».

LE BUT DE NDOUR - « Cher est très fort, nous le savons tous et ce n’est pas à moi de le dire. Je suis très heureux pour lui et pour toute l’équipe. Maintenant, le sélectionneur dira ce qu’il faut dire. »

L'ITALIE CONTRE L'IRLANDE DU NORD - « Ce soir, toute l'Italie sera devant ses écrans, c'est un match très important et nous devons tous l'encourager et le soutenir. Nous avons parlé avec Palestra et Pisilli, ils sont ravis et motivés, et nous le sommes pour eux. Espérons que tout se passe bien. »