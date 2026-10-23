Camara, recrue de Cruyff, sauve le Jong Ajax d’un superbe coup franc ; Veerman et Van der Hurk signent de véritables triplés

Le FC Emmen a réalisé une excellente opération en Keuken Kampioen Divisie. Vainqueur du Vitesse à Arnhem, il occupe désormais la deuxième place, également grâce à la défaite d’Almere City contre le Roda JC (2-3). Heracles reste premier, même s’il n’a pas réussi à battre le NAC. Henk Veerman a porté le FC Volendam avec un triplé, permettant à son équipe de grimper à la septième place.

NAC Breda - Heracles Almelo 1-1

Charles Andreas Brym a ouvert le score très tôt dans la rencontre. Il trouvait ainsi le chemin des filets pour le sixième match consécutif. Mais l’avantage a rapidement été effacé. Jean-Paul N’Djoli a été touché dans la surface et Tristan van Gilst n’a pas tremblé sur penalty. En seconde période, une échauffourée a été l’événement le plus animé à Breda.

Almere City - Roda JC Kerkrade 2-3

L’équipe à domicile a pris l’avantage dès la quatrième minute. Trouvé dans la surface, Hamza el Dahri a conclu facilement : 1-0. Malgré la domination du Roda dans le jeu, Almere a doublé la mise par Jamie Jacobs. Celui-ci a marqué de très près après une mêlée sur corner.

Anthony van den Hurk a ensuite rapidement porté le score à 2-1, puis à 2-2 et enfin à 2-3. L’attaquant du Roda JC était déchaîné à Almere et peut repartir avec le ballon du match.

FC Volendam - Jong FC Utrecht 6-2

À Volendam, les visiteurs d’Utrecht ont pris l’avantage après un quart d’heure de jeu. Jesse Owen a marqué de près. Utrecht n’a pas pu profiter longtemps de son avance, car « Hurricane Henk » est passé par là, comme l’a dit Hans Kraay junior sur le plateau d’ESPN. Veerman a inscrit trois buts avant même la pause : 3-1.

En seconde période, Utrecht a rapidement réduit l’écart, mais Frederik Ihler a vite rétabli l’avance de deux buts : 4-2. Le même Ihler a ensuite porté le score à 5-2. À dix minutes de la fin, Younes Jaber el Maftahi a lui aussi marqué d’une superbe frappe, fixant le score final à 6-2.

De Graafschap - RKC Waalwijk 1-1

De Graafschap a pris l’avantage contre le RKC grâce à une superbe frappe lointaine de Björn van Zijl. L’attaquant avait touché le poteau peu auparavant. En fin de match, Ryan Fage a égalisé pour le RKC.

TOP Oss - Jong Ajax 3-3

Après avoir manqué plusieurs occasions franches, l’Ajax a pris l’avantage à la 27e minute. Salazar a repris un centre de Pharrell Nash de manière absolument splendide : 0-1. Peu après, les jeunes de l’Ajax ont porté le score à 0-2. Au terme d’une belle action, Javier Monserrate a remis le ballon à Emre Ünüvar, qui n’a eu qu’à le pousser au fond.

Une énorme erreur du gardien Joeri Heerkens a permis au TOP Oss de revenir de nulle part à 1-2. Peu après, Maxim Mariani a même égalisé de la tête sur corner : 2-2. Jong Ajax allait finalement jusqu’à se retrouver mené. C’était encore Visser, et encore un corner fatal à l’Ajax : 3-2.



Jong Ajax n’a finalement pas perdu. Abdoulaye Camara, arrivé cet été en prêt avec option d’achat en provenance de l’Udinese, a envoyé un coup franc de très loin dans la lucarne, de l’intérieur du pied.

Vitesse - FC Emmen 0-2

En première période, les deux équipes ont été tout près d’ouvrir le score. Naoufal Bannis a manqué de très peu un centre à ras de terre venu du côté, tandis qu’à l’autre bout du terrain, Jack Cooper Love s’est heurté au gardien Connor van den Berg. En seconde période, Cooper Love est cette fois parvenu à reprendre victorieusement un centre. Le Vitesse s’est ensuite procuré de nombreuses occasions, mais Sam Karssies s’est montré infranchissable. En fin de match, Michael Breij a porté le score à 0-2 sur penalty.

FC Den Bosch - MVV Maastricht 2-2

Sebastian Karlsson Grach a ouvert le score pour le FC Den Bosch dès la neuvième minute, après un travail préparatoire de Kevin Monzialo : 1-0. Après la pause, le MVV a égalisé grâce à Robert Klaassen, qui a enroulé directement un corner dans le but à la 54e minute. Sept minutes plus tard, Ilias Boumassaoudi a redonné l’avantage à Den Bosch sur une passe de Devon de Corte. Mais Finn Dicke a égalisé de la tête à la 79e minute : 2-2.

Le gardien du FC Den Bosch Pepijn van de Merbel, sorti loin de son but, a ensuite été expulsé pour une faute grossière sur Thijme Verheijen. Le MVV a même semblé en mesure d’arracher la victoire en fin de match, mais un but de Verheijen a été refusé pour hors-jeu.

FC Eindhoven - Jong PSV 1-2

Jong PSV a remporté vendredi soir le mini-derby de la Lichtstad malgré la domination de l’équipe à domicile. Samuel Dumbili a ouvert le score après onze minutes en poussant au fond un centre de Kluit. Le FC Eindhoven s’est alors mis en quête de l’égalisation et a été récompensé à la 31e minute grâce à Rayan Buifrahi, qui a marqué d’une frappe au premier poteau.

L’équipe à domicile s’est ensuite créé plusieurs occasions, mais Buifrahi et Siegert Baartmans ont tous deux touché la barre transversale. Contre le cours du jeu, Jong PSV a repris l’avantage à la 76e minute : Austyn Jones a transformé un penalty accordé après une faute de Junior Poortvliet sur Mulders.

Jong AZ - Helmond Sport 5-4

Helmond Sport a perdu vendredi soir un match complètement fou contre Jong AZ (5-4), alors que les visiteurs étaient revenus trois fois au score. Les jeunes dirigés par Frédéric Frans ont rapidement été menés 2-0 après des buts de Bogdan Budko et Jasper Hartog. Tarik Essakkati a relancé Helmond, puis Dean Huiberts a égalisé de la tête sur une passe du même Essakkati : 2-2.

Peu après la pause, Hartog a redonné l’avantage à Jong AZ d’une frappe lointaine. Michel Ludwig a égalisé après près d’une heure de jeu, là encore à la suite d’un travail préparatoire d’Essakkati. À la 78e minute, Frej Elkjaer a donné l’avantage pour la quatrième fois à l’équipe à domicile sur coup franc. Helmond Sport a de nouveau fait preuve de caractère et est revenu à 4-4 une minute avant la fin grâce au remplaçant Kiton Ekoli. Mais dans la toute dernière minute, Jeremiah Esajas a marqué de la tête sur corner pour Jong AZ et fixé le score à 5-4.