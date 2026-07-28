Calvin Stengs signe à l’AZ et révèle l’homme qui l’a convaincu de revenir

Calvin Stengs est officiellement un joueur de l’AZ, comme l’a annoncé le club via ses canaux officiels. Il arrive en provenance de Feyenoord, où son contrat a été résilié d’un commun accord.

Le gaucher était libre de tout contrat depuis la semaine dernière, et l’AZ en a immédiatement profité. Vendredi dernier, il avait déjà passé sa visite médicale « en secret ».

« Je veux laisser derrière moi cette période avec toutes ces blessures. Je me sens bien et je veux tout donner. Prendre du plaisir à jouer au football. C’est la principale raison pour laquelle je suis revenu ici, et bien sûr il y a aussi l’entraîneur Leeroy Echteld, avec qui j’ai connu une bonne période chez les jeunes », a déclaré Stengs via les canaux officiels.

Stengs a effectué sa formation à l’AZ et a finalement disputé 113 matches officiels avec l’équipe première. Il y a inscrit 24 buts et délivré 22 passes décisives.

En 2021, il est parti à l’OGC Nice pour quinze millions d’euros. Cela n’a pas été un grand succès. Lors de la saison 2022-2023, Stengs a été prêté au Royal Antwerp FC, avant de quitter définitivement Nice à l’été 2023 : Feyenoord l’a recruté.

Après un bon début, son passage à Rotterdam-Sud a lui aussi finalement été décevant, notamment en raison de ses blessures. La saison dernière, Stengs a joué en prêt à Pise. Cet été, il est revenu à De Kuip, avant qu’il ne soit décidé de résilier son contrat.

Stengs a fait ses débuts avec l’équipe des Pays-Bas en novembre 2019 alors qu’il était joueur de l’AZ. Dans les années qui ont suivi, il a disputé huit sélections. Son dernier match avec les Pays-Bas remonte à novembre 2023, contre Gibraltar. Les Pays-Bas s’étaient imposés 6-0 et Stengs avait inscrit un triplé.