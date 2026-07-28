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Bart DHanis

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Calvin Stengs signe à l’AZ et révèle l’homme qui l’a convaincu de revenir

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Calvin Stengs est officiellement un joueur de l’AZ, comme l’a annoncé le club via ses canaux officiels. Il arrive en provenance de Feyenoord, où son contrat a été résilié d’un commun accord.

Le gaucher était libre de tout contrat depuis la semaine dernière, et l’AZ en a immédiatement profité. Vendredi dernier, il avait déjà passé sa visite médicale « en secret ».

« Je veux laisser derrière moi cette période avec toutes ces blessures. Je me sens bien et je veux tout donner. Prendre du plaisir à jouer au football. C’est la principale raison pour laquelle je suis revenu ici, et bien sûr il y a aussi l’entraîneur Leeroy Echteld, avec qui j’ai connu une bonne période chez les jeunes », a déclaré Stengs via les canaux officiels.

Stengs a effectué sa formation à l’AZ et a finalement disputé 113 matches officiels avec l’équipe première. Il y a inscrit 24 buts et délivré 22 passes décisives.

En 2021, il est parti à l’OGC Nice pour quinze millions d’euros. Cela n’a pas été un grand succès. Lors de la saison 2022-2023, Stengs a été prêté au Royal Antwerp FC, avant de quitter définitivement Nice à l’été 2023 : Feyenoord l’a recruté.

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Après un bon début, son passage à Rotterdam-Sud a lui aussi finalement été décevant, notamment en raison de ses blessures. La saison dernière, Stengs a joué en prêt à Pise. Cet été, il est revenu à De Kuip, avant qu’il ne soit décidé de résilier son contrat.

Stengs a fait ses débuts avec l’équipe des Pays-Bas en novembre 2019 alors qu’il était joueur de l’AZ. Dans les années qui ont suivi, il a disputé huit sélections. Son dernier match avec les Pays-Bas remonte à novembre 2023, contre Gibraltar. Les Pays-Bas s’étaient imposés 6-0 et Stengs avait inscrit un triplé.

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