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L’entraîneur de Lille, Davide Ancelotti, a particulièrement salué le défenseur indonésien Calvin Verdonk et l’attaquant japonais Ayase Ueda après la victoire renversante des Dogues face au Bayern Munich (2-1) en Ligue des champions. Mené à la pause, Lille a retourné la situation en trois minutes en seconde période pour décrocher sa première victoire européenne de la saison.

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Ancelotti salue Verdonk, « sous-estimé », après l’exploit historique face au Bayern

L’entraîneur de Lille, Davide Ancelotti, a particulièrement salué l’arrière gauche indonésien Calvin Verdonk, un joueur « sous-estimé », après la victoire renversante des Dogues (2-1) en seconde période, qui a infligé au Bayern Munich sa première défaite de la saison en Ligue des champions. Mené après une tête de Dayot Upamecano à la 15e minute, Lille a renversé le match grâce à l’égalisation d’Ayase Ueda à la 62e minute, puis à un but contre son camp d’Aleksandar Pavlovic provoqué par Ethan Mbappe trois minutes plus tard.

« Calvin est aussi un joueur sous-estimé, doté de nombreuses qualités techniques. Ce soir, il a montré qu’il savait se montrer agressif et remporter ses duels défensifs, a déclaré Ancelotti aux journalistes après le coup de sifflet final. Il est à l’aise dans le système que nous utilisons. Je suis très content de lui ; la forte concurrence de Romain l’a rendu meilleur. »

L’instinct de buteur d’Ayase Ueda salué malgré une condition physique limitée

Outre la ténacité défensive de Verdonk, l’attaquant japonais Ueda s’est montré décisif devant le but. Après avoir vu son égalisation à la 47e minute annulée par la VAR pour une faute, Ueda a gardé son sang-froid à la 62e minute pour glisser la passe de Nathan Ngoy dans le petit filet opposé, malgré une condition physique encore insuffisante pour disputer un match entier.

« Le but d’Ayase est celui d’un joueur qui sait où se trouve le but. C’est le même but qu’il voulait marquer contre Lyon. Aujourd’hui, il a eu plus de réussite. C’est un joueur qui n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour marquer, a expliqué Ancelotti. Mais c’était un match difficile pour lui parce qu’il a disputé beaucoup de duels ; il n’est pas encore à 100 % physiquement. Il avait prévu de jouer une heure. Il a fait son travail. Nous sommes très heureux qu’Ueda soit un joueur du LOSC. »

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Le courage en seconde période et le leadership de Benjamin Andre ont lancé la remontée

Face à un Bayern privé de ses stars blessées Harry Kane, Michael Olise et Manuel Neuer, Lille a semblé en retrait avant la pause, puis est revenu avec beaucoup plus d’agressivité pour enflammer son public. Ancelotti a également salué le capitaine Benjamin Andre, à l’origine de la contre-attaque qui a amené le but de la victoire lilloise.

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« À la mi-temps, je n’étais pas inquiet. Mais je sentais, comme les joueurs, que nous aurions pu faire plus si nous avions été plus courageux. Nous avons entamé la seconde période avec davantage de détermination dans nos attaques », a déclaré Ancelotti. Au sujet d’Andre, il a ajouté : « Benjamin incarne les valeurs du club… C’est un joueur fondamental, le cœur de l’équipe ; il fait beaucoup pour elle, remportant de nombreux duels et récupérant beaucoup de deuxièmes ballons. »

Lille préserve ses chances européennes avant le rendez-vous de samedi en championnat

Cette première victoire de Lille en Ligue des champions cette saison lui donne un sursis précieux dans la phase de ligue, tout en réduisant les chances du Bayern de terminer parmi les huit premiers.

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« Nous devons garder la tête sur les épaules ; en gagnant, nous nous sommes donné une chance de nous battre jusqu’au bout, a averti Ancelotti. Nous sommes déjà concentrés sur samedi, car un match difficile nous attend en championnat et nous avons peu de temps pour récupérer. »