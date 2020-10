Calvert-Lewin et Saka convoqués en sélection anglaise, Foden et Greenwood exclus

Gareth Southgate, le patron de la sélection anglaise, a fait le choix de se passer des services de Foden et Greenwood pour les prochains matches.

L'attaquant en forme d' , Dominic Calvert-Lewin, a obtenu une première convocation en sélection anglaise, avec le jeune d' Bukayo Saka, mais Phil Foden et Mason Greenwood sont absents après avoir été exclus du dernier rassemblement pour avoir enfreint les protocoles de coronavirus.

Le duo basé à Manchester, et qui joue respectivement City et United, a été renvoyé chez lui après un match de Ligue des Nations et l' pour avoir invité des filles dans leur chambre d'hôtel. Les deux n'ont pas tardé à présenter des excuses et à reconnaître l'erreur, mais Southgate a décidé de ne pas les inclure dans sa dernière sélection.

Il a gardé confiance en la plupart des autres éléments qui figuraient lors de la série de matches de septembre, dont le milieu de terrain de Kalvin Phillips et le défenseur des Wolves Conor Coady, inclus une fois de plus. Jordan Henderson est aussi présent malgré le fait qu'il a raté les deux derniers matchs de en raison d'une blessure, tandis que le défenseur de Kyle Walker aura l'occasion de se racheter après le carton rouge qu'il a récolté lors d'une spectaculaire victoire 1-0 contre l'Islande.

Jack Grealish est convoqué dès le départ cette fois, alors qu'il avait été convoqué en remplacement d'un blessé la dernière fois. Il sera accompagné dans le secteur offensif par l'attaquant de Leicester Harvey Barnes. Malgré les spéculations concernant son avenir, Jadon Sancho a aussi été appelé.

L' défiera le à Wembley le 8 octobre. Ce derby sera suivi de rendez-vous à domicile dans la Ligue des Nations avec la et le , le premier de ces matches se déroulant le 11 octobre et le second trois jours plus tard.

En raison de trois matches programmés en l'espace d'une semaine, Southgate a reconstitué une liste de 30 joueurs.

La liste anglaise :

Gardiens : Jordan Pickford (Everton), Nick Pope ( ), Dean Henderson ( )

Défenseurs : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell ( ), Conor Coady (Wolves), Eric Dier ( ), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane (Everton), Harry Maguire (Manchester United), Ainsley Maitland-Niles (Arsenal), Tyrone Mings ( ), Bukayo Saka (Arsenal), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Manchester City)

Milieux de terrain : Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice ( ), James Ward-Prowse ( ), Harry Winks (Tottenham)

Attaquants : Tammy Abraham (Chelsea), Harvey Barnes (Leicester), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Jack Grealish (Aston Villa), Danny Ings (Southampton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho ( ), Raheem Sterling (Manchester City)