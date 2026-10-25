Calendrier chargé, aucun problème ! Felix Nmecha et Gregor Kobel prêts pour le grand choc face au Bayern après le test contre Francfort

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Les joueurs du Borussia Dortmund Gregor Kobel et Felix Nmecha ont salué la profondeur de l’effectif du BVB après une victoire difficile 1-0 contre l’Eintracht Francfort. Tous deux ont évoqué la gestion d’un calendrier éprouvant avant des rencontres majeures face au Werder Brême et au Bayern Munich.

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Kobel salue la prestation entreprenante de Dortmund, qui prend la tête

Le gardien Gregor Kobel a contribué à hisser le Borussia Dortmund en tête de la Bundesliga après sa victoire 1-0 à domicile contre l’Eintracht Francfort, au Signal Iduna Park. Une frappe enroulée de Maxi Beier en fin de match, après son entrée en jeu et sur un service de Jobe Bellingham, a offert les trois points à l’équipe de Niko Kovac.

Cette victoire vient conclure une période chargée pour le BVB, qui a multiplié les déplacements en compétitions nationales et européennes depuis fin août.

Revenant sur la rencontre, Kobel a salué la maîtrise de Dortmund : « Nous avons été l’équipe la plus entreprenante, même si Francfort a plutôt bien joué en première période... Nous avons contrôlé le match et continué à nous créer des occasions. »

Nmecha souligne l’importance de la profondeur de l’effectif face à un calendrier chargé

Alors que les matches s’enchaînent, le milieu de terrain Felix Nmecha a souligné combien la profondeur de l’effectif est essentielle pour répondre aux exigences du football moderne. « Cela montre bien ce qu’est le football aujourd’hui : il y a tellement de matches qu’il faut un effectif solide », a expliqué Nmecha.

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« Au final, nous en avons apporté la preuve avec deux joueurs entrés en jeu qui ont fait la différence. »

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Le directeur général Lars Ricken a abondé dans le même sens : « Cette victoire n’avait rien d’acquis. Nous avons beaucoup voyagé depuis fin août... C’est formidable de savoir que deux joueurs sortis du banc ont décidé du match. »

Kovac et Beier saluent la résistance de l’équipe sous pression

L’entraîneur Niko Kovac a loué la capacité de son groupe à puiser dans ses ressources après son récent déplacement en Ligue des champions à Sabah FC. « Après une série de journées aussi éprouvante, nous avons dû puiser dans nos ressources face à une très bonne équipe de l’Eintracht », a déclaré Kovac.

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« Ce qui compte le plus pour moi, c’est que nous ayons battu une équipe de qualité. C’est ce que nous retenons, et nous espérons pouvoir le refaire dans quelques jours. »

Beier, auteur du but de la victoire, a ajouté : « Ces dernières semaines ont été exigeantes, mais nous aimons tous jouer au football et être sur le terrain. »

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Cap sur la Coupe d’Allemagne et le Klassiker à venir face au Bayern

Kobel et Nmecha se tournent désormais vers une nouvelle semaine intense, qui débutera par un match de Coupe d’Allemagne contre le Werder Brême avant une rencontre face au Bayern Munich, rival dans la course au titre.

Le défenseur Nico Schlotterbeck a souligné la dynamique de l’équipe : « Nous n’avons désormais encaissé aucun but lors de cinq de nos sept derniers matches... Nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous progressons en tant qu’équipe. »

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« La semaine prochaine, nous nous rendrons chez le Bayern. Nous voulons y livrer un bon match. Avant cela, nous affronterons Brême », a conclu Schlotterbeck. « Le chemin le plus court vers un trophée passe par la coupe nationale. »