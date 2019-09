Marquinhos, Caillot… Les réactions après PSG-Reims (0-2)

Contre toute attente, le PSG est tombé contre Reims. Après le match, la désillusion des Parisiens contrastait avec le bonheur des Champenois.

Déjà battu par Rennes en début de saison, le PSG s’est de nouveau incliné ce mercredi en Ligue 1. L’équipe de Tuchel est tombée sur ses terres face au (0-2). Après cette inattendue contre-performance, les joueurs de la capitale n’ont pas cherché à fuir leurs responsabilités, reconnaissant qu’ils sont passés à côté de leur sujet. Le camp rémois se félicitait pour sa part de l’énorme coup réalisé.

Thomas Tuchel (coach du PSG sur Canal+) : "On a perdu logiquement parce que Reims a été plus proche de sa forme optimale que nous. je suis déçu de notre performance. Au début, c'était bien, mais au fil des minutes, on a perdu notre qualité et on a baissé mentalement. Nous sommes capables de faire mieux, c'est sûr. Des joueurs ont failli ? Nous sommes toujours ensemble et nous restons unis dans la défaite. Jouer au Parc avec le maillot parisien c'est toujours spécial, et c'est vrai que la performance est insuffisante (…) Limite du turnover ? Je ne regrette rien. Car je dois gérer mon équipe et on manque de joueurs et on ne peut pas trop utiliser quelques-uns. Et c'est plus facile d'analyser après coup. On doit prendre des décisions et je les ai faites. Maintenant, ce sont les conséquences, mais je ne pense pas qu'on a perdu car on a trop changé de joueurs. C'est plus dû à la manière dont on a joué."

Marquinhos : "Chaque blessure fait mal au groupe. C'est important d'avoir tout le monde. (..) Le défi maintenant, c'est de maintenir notre niveau. Il faut tout de suite se remettre en question pour retrouver ce niveau et enchaîner de bons matches" #PSGSDR pic.twitter.com/qf1dhPTNYm — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) September 25, 2019

Jean-Pierre Caillot (président de Reims) : "Déjà, c'est bien de parler de l'exploit de Reims. Les autres années on nous expliquait que ce sont les autres qui n'étaient pas en forme. Ça fait quand même 44 matches que ce n'est pas arrivé et il ne faut surtout minimiser cette performance. Evidemment, il manque des joueurs à Paris, mais regardons les budgets et les effectifs et je suis très fier de Reims. Les supporters peuvent l'être aussi. On est venus jouer au foot, on n'a peut-être pas leurs qualités, mais on a joué avec notre coeur. Et même lors des derniers moments où cela a chauffé on a remis le pied sur le ballon. On a fait de bons enchainements. Reims a donné vraiment une bonne image de football".

J-P. Caillot : "Je suis très fier de ce qu'a fait le @StadeDeReims ce soir. Je pense que tous les Rémois et tous les supporters peuvent l'être. On n'a peut-être pas les qualités des joueurs du #PSG, mais on est venu jouer au foot et on a joué avec notre coeur" #PSGSDR pic.twitter.com/TQiHjjt4b5 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) September 25, 2019

Nathanaël Mbuku (attaquant de Reims) : "C'est incroyable vraiment. On a joué ensemble. On n'a pas baissé les bras. Et ça nous a souri (...) Ce que ça fait de jouer au Parc ? Plutôt bien. J'étais bien et à l'aise. On a essayé de jouer au football, comme d'habitude. Je l'ai préparé au mieux. Si je mesure le chemin parcouru ? Tout passe par le travail, je n'ai pas baissé les bras. J'ai bossé et bossé. Si je monte en puissance ? C'est à vous de me le dire (...) On a battu le PSG, mais ce n'est qu'un match. On ne va pas en rester là. On a déjà l'objectif de gagner samedi prochain contre . Après, on verra. Mais c'est merveilleux de gagner au Parc."

Boulaye Dia (attaquant de Reims sur Canal+) : "On a fait d'une bonne solidarité comme à notre habitude. Un bon esprit d'équipe. Ce sont nos valeurs depuis plusieurs années. On s'y accroche. C'est formidable. On sait ce qu'on peut faire et ce qu'on a à faire. Et ça prouve qu'on peut réussir des résultats comme celui de ce soir. C'est qui la dernière équipe à avoir battu le PSG chez lui ? On est assez contents. Mon but semblable à celui de Neymar ? Un petit peu. On ne peut pas comparer. Le plus important c'est la victoire c'est pour bien clôturer la belle soirée. »

Plus de réactions à suivre…

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Parc des Princes