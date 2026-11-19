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Paul Mendy fait du pied à l'Inter.

Évoqué du côté de l'Inter sur le marché des transferts, l'attaquant sénégalais de Cagliari a déclaré dans un entretien au Corriere dello Sport : « Les attaquants les plus forts que j'ai vus ? Lautaro est phénoménal, Malen est très fort et il y a aussi Thuram. Je pense que l'Inter est l'équipe la plus forte. Quand nous l'avons affrontée, nous avons fait un bon match, mais il a été très difficile de la contenir. J'aime aussi la Roma. Nous avons perdu à l'Olimpico, mais nous aurions mérité mieux. »

Fin octobre, le joueur né en 2007 a prolongé son contrat jusqu'en juin 2032 avec Cagliari. Il a jusqu'ici inscrit 4 buts en 22 apparitions avec l'équipe première, après avoir marqué 16 buts en 32 apparitions avec la Primavera de Cagliari.

Lundi dernier, Mendy a inscrit son premier but en équipe nationale lors du match de qualification pour la Coupe d'Afrique contre le Soudan : « Au match aller à Dakar, toute ma famille était en tribune. Au retour, j'ai marqué mon premier but avec la sélection et ma mère a pleuré de joie. »

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« J'aime la langue italienne. J'ai tout de suite cherché à l'apprendre dès mon arrivée ici. Je jouais dans la rue, à Dakar, la capitale du Sénégal. Un entraîneur, Makati, m'a repéré et m'a emmené dans son académie. Là-bas, deux recruteurs m'ont repéré : Miriam Peruzzi et Sergio Borgo. Ils m'ont emmené à l'Asc Bambey : je leur dois tout. Puis, un beau jour, on m'a transféré à Rome, en attendant de trouver une équipe en Italie. »

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« Après deux semaines environ, on m'a dit que Cagliari allait me donner ma chance. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre Cagliari à la télévision et je suis devenu supporter du club. Je me souviens du 3-3 entre Cagliari et l'AC Milan. Le doublé de Zappa m'a marqué. Ils m'ont retenu à l'issue de l'essai, j'étais très heureux. Roberto Muzzi tenait absolument à me recruter. Je remercie aussi Francesco Pisano, mon premier entraîneur en Primavera, Pisacane et le président Giulini. »

« Ma première convocation en équipe première ? Je marchais dans le couloir du centre d'entraînement quand j'ai croisé Pisacane, qui m'a dit : “Demain, je te convoque pour le match contre Naples.” J'étais fou de joie. J'ai appris la veille de Cagliari-Atalanta que j'allais être titulaire pour la première fois. Quand l'entraîneur me l'a annoncé, j'ai perdu mes moyens. J'ai passé des heures à réfléchir à ce que je devais faire, à ce à quoi je devais faire attention, à la façon de me déplacer sur le terrain. Je n'ai pas de mots pour décrire ma joie après ce doublé, lors d'une victoire décisive pour le maintien. »

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« Cette année, je pense avoir beaucoup progressé. Avec quel coéquipier as-tu noué le plus de liens ? Avec Trepy. En Primavera, nous jouions ensemble en attaque et marquions beaucoup de buts. Je m'entends bien avec lui sur le terrain comme en dehors. C'est un grand footballeur, une personne formidable, un frère pour moi. »