Cagliari-Juventus 0-2, la Juve sans forcer, Kean a encore frappé

La Juve défiait Cagliari pour le compte de la 30e journée du championnat d'Italie et peut remercier Moise Keane, sa nouvelle sensation.

La Juve défiait pour le compte de la 30e journée du championnat d' ce mardi soir et peut remercier Leonardo Bonucci, qui a ouvert le score à la 22e minute pour les visiteurs.

Le défenseur international italien a profité des largesse de Ceppitelli qui avait offert un coup de pied de coin évitable à la Juve. L'offrande de Pjanic profite à Bonucci, qui ne fait pas de manière de la tête face à Cragno pour le 1-0.

1-0, ce sera d'ailleurs le score au repos et ce, malgré une occasion initiale de Caceres dont la reprise sur un coup franc signé Pjanic avait dû prestement être déviée en corner par un Cragno vigilant. Au repos, le constat est clair, Cagliari a du mal face à une machine turinoise sans faille qui carbure tranquillement.

Pjanic sera encore au four et au moulin lors du second acte et cette fois, c'est Moise Keane, la nouvelle sensation turinoise, qui en profite. Ce dernier s'impose devant deux adversaires avant de solliciter Cragno d'un tir soudain et puissant que ce dernier doit s'employer à repousser.

La fin de match sera tranquillement gérée pour des Piémontais qui ont fait parler leur maîtrise technique pour ne pas s'exposer. La Juve parviendra même à doubler la mise en fin de rencontre. Emre Can trouve Bentancur. Moise Kean est sur la course du centre de l'Uruguayen pour offrir deux réalisations d'avance à la Turin.

Résultat des courses, un nouveau succès pour la Juve, de surcroît sans forcer son talent.