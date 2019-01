CAF - Salah, Aubameyang et Mané sont en lice pour le titre de joueur africain de l'année 2018

La Confédération Africaine de Football a retenu les deux joueurs de Liverpool et l'attaquant d'Arsenal pour sa prestigieuse récompense annuelle.

La CAF (Confédération Africaine de Football) a tranché : Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané sont les trois joueurs qui vont se disputer le titre de joueur africain de l'année 2018, l'une des plus prestigieuses récompenses du continent. Les deux joueurs de Liverpool et l'attaquant d'Arsenal seront fixés sur leur sort le mardi 8 janvier 2019 lors d'une cérémonie organisée à Dakar.