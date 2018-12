Caen-Toulouse 2-1 - Caen sort de la zone rouge

Grâce à un penalty dans les arrêts de jeu, Caen a décroché un succès très important, ce mardi, contre Toulouse (2-1).

Peu inspiré il y a deux semaines contre son ancien club, Dijon, Baptiste Reynet a démontré ce mardi soir toute l'étendue de son talent sur la pelouse de Caen, dans des conditions difficiles, sous une pluie battante. Le portier du Téfécé a multiplié les parades décisives en seconde période, mais malgré sa prestation, Toulouse n'a pas pu ramener un précieux point dans ce duel de bas de tableau.

La soirée avait pourtant mal débuté pour Reynet. Sur l'ouverture du score caennaise, le dernier rempart toulousain est surpris par la frappe puissante et vicieuse de Khaoui, qui a fait mouche (1-0, 18e). Les Violets, qui s'étaient procurés une première opportunité par Gradel, ont néanmoins trouvé les ressources pour recoller au score au meilleur moment, juste avant la pause. Le même Gradel a transformé avec autorité un penalty obtenu pour une main de Baysse (1-1, 44e).

La seconde période a été largement à l'actif des Caennais, entreprenants, courageux et plus créatifs. Mais Reynet a donc sorti le grand jeu devant Beauvue (50e), Farj (58e) ou encore Khaoui (78e).

Le dernier quart d'heure a été frustrant pour les Caennais, qui ont continué à multiplier les vagues devant le but toulousain jusqu'à un penalty obtenu par Joseph au bout des arrêts de jeu. Après de longues minutes d'attente et l'utilisation du VAR, l'arbitre de la rencontre a confirmé ce penalty que Farj a transformé pour libérer le club normand (2-1, 90e+7). Caen respire un peu grâce à cette victoire très précieuse. Le Stade Malherbe est 16ème et sort de la zone rouge.