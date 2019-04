Caen - Rolland Courbis explique la mise à l'écart de Claudio Beauvue

Jeudi après-midi, le club normand avait annoncé la mise à l'écart de son attaquant. Avant que ce dernier ne s'insurge de cette décision sur Twitter.

"À la suite d’un comportement inapproprié et inacceptable que le club ne peut tolérer, le Stade Malherbe a décidé d’appliquer une mise à l’écart du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre pour l'attaquant prêté par le . Cette décision permet de rappeler le respect des valeurs de l’institution, le Stade Malherbe continuera avec ceux qui sont prêts à se battre et à s’accrocher dans cette fin de saison", avait annoncé le club normand, jeudi, via un communiqué officiel.

Une mise à l'écart qui avait eu le mérite d'interpeller, à l'approche d'un déplacement périlleux sur la pelouse de l'OGC Nice, qui plus est avec la position de lanterne rouge... Mais surtout parce que le principal intéressé s'était chargé lui-même de répondre sur les réseaux sociaux, affichant publiquement sa surprise et son mécontentement face à une décision qui n'était visiblement pas de son goût.

"Le club n’a pas été content, mais il n’y a rien de grave"

"Je découvre avec stupéfaction ma mise à l'écart du groupe à l'occasion d'un communiqué officiel du club sur son site ce jeudi 18 avril à 17h au mépris des règles juridiques élémentaires et j'émets toutes réserves d'usages", avait en effet répondu l'attaquant Claudio Beauvue, remonté.

L'article continue ci-dessous

​

Depuis, le SM Caen est allé s'imposer face à Nice (0-1) et a profité de la défaite de l'En Avant face à l'OM (1-3) pour remonter à la 19ème place du classement. Ainsi, l'ambiance est peut-être un brin plus détendue en Normandie... L'occasion pour Rolland Courbis de s'exprimer sur cet épisode, nuançant la gravité des évènements en apportant quelques éclaircissements nécessaires, sur les ondes de la radio RMC Sport.

"Il y a eu un malentendu, un retard qui aurait pu être évité surtout dans la période dans laquelle nous sommes. Rien de grave en ce qui me concerne. Le club a décidé ça. Nous, nous nous occupons du groupe en donnant notre point de vue. Ce n’est pas nous qui décidons de certaines choses ou d’un éventuel problème de discipline. Il est arrivé en retard, il a fêté un anniversaire une semaine où on venait de perdre contre Angers. Le club n’a pas été content, mais il n’y a rien de grave", a dédramatisé l'expérimenté entraîneur. Suffisant pour voir Beauvue réintégrer le groupe ? Rien n'est moins sûr...