Caen - Mis à l'écart, Claudio Beauvue s'en prend au club sur Twitter

Ce jeudi après-midi, le club normand a annoncé la mise à l'écart de son attaquant. Avant que ce dernier s'insurge de cette décision sur Twitter.

Lanterne rouge du championnat de , et ce malgré l'arrivée de l'expérimenté Rolland Courbis pour épauler un Fabien Mercadal encore novice dans l'élite en cours de saison, le Stade Malherbe vit un exercice 2018-2019 particulièrement compliqué. Incapables de l'emporter pour remonter une pente de plus en plus glissantes, les joueurs normands semblent parfois lâcher mentalement en cours de rencontre, n'augurant rien de bon pour le sprint final.

Et si c'était un secret de polichinelle, force est de constater que des problèmes en interne n'arrangent rien aux affaires du dernier du classement, comme en témoigne la mise à l'écart de l'attaquant Claudio Beauvue ce jeudi. En cours de journée, Caen a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux, pointant notamment du doigt le comportement de l'ancien joueur de l'En Avant et de l'Olympique Lyonnais.

"Je découvre avec stupéfaction ma mise à l'écart du groupe"

"À la suite d’un comportement inapproprié et inacceptable que le club ne peut tolérer, le Stade Malherbe Caen a décidé d’appliquer une mise à l’écart du groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre pour l'attaquant prêté par le . Cette décision permet de rappeler le respect des valeurs de l’institution, le Stade Malherbe continuera avec ceux qui sont prêts à se battre et à s’accrocher dans cette fin de saison", peut-on lire sur le communiqué en question.

Je découvre avec stupéfaction ma mise à l'écart du groupe à l'occasion d'un communiqué officiel du club sur son site ce jeudi 18 avril à 17h au mépris des règles juridiques élémentaires et j'émets toutes réserves d'usages.1/2 — Claudio Beauvue #TitiPapou1️⃣2️⃣ (@CBeauvue) 18 avril 2019

Sauf qu'il semblerait que cette mise à l'écart ne soit, bien que cela ne constitue qu'une maigre surprise, pas vraiment du goût du principal intéressé, qui ne s'est pas gêné pour s'en prendre à son propre club via son compte twitter. Pas sûr que laver son linge sale en public ne permette de glâner des points...

Sauf qu'il semblerait que cette mise à l'écart ne soit, bien que cela ne constitue qu'une maigre surprise, pas vraiment du goût du principal intéressé, qui ne s'est pas gêné pour s'en prendre à son propre club via son compte twitter. Pas sûr que laver son linge sale en public ne permette de glâner des points... Une chose est sûre, à Caen, le torchon brûle, laissant peut-être les derniers espoirs de sauvetage partir progressivement en fumée... Affaire à suivre.