Caen - Le déplacement à Guingamp offert aux supporters

Le match entre les deux équipes ce samedi (20h) dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1 s'annonce déterminant dans la course au maintien.

se déplace à ce samedi (20h), dans un match déterminant entre deux concurrents pour le maintien. Si les Bretons joueront probablement leur dernière carte alors qu'ils comptent cinq point de retard sur les Normands, barragistes, ces derniers peuvent encore espérer se sauver après leurs victoires contre Nice (1-0) et (1-0).

Afin de mettre toutes les chances de son côté, Caen a donc décidé d'offrir le déplacement au Roudourou à ses supporters, qui n'auront que le billet d'entrée à payer (10 euros) pour l'accès au parcage visiteurs. L'aller-retour en bus sera financé par le club.

Le @SMCaen vous offre votre déplacement à Guingamp



Tous au Roudourou



https://t.co/CS2fngAfO9 pic.twitter.com/2pObDt1BYP — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 29 avril 2019

Les coéquipiers d'Enzo Crivelli devraient ainsi bénéficier d'un soutien important pour ce match contre la lanterne rouge. S'ils l'emportent, ils pourraient prendre leurs distances sur leur adversaire du soir et Dijon et se rapprocher de (17e) avec trois points d'avance et Amiens (16e) avec quatre unités de plus qu'eux. La possibilité d'un maintien direct, sans passer par les barrages, existe donc encore pour le Stade Malherbe.

Les relations entre les deux clubs sont de plus plutôt fraîches ces dernières semaines, alors que le président de Guingamp, Bertrand Desplat, a alerté la LFP sur des soupçons d'arrangement lors du match Angers-Caen (1-0). Des accusations réfutées par le clun normand, qui n'a pas manqué de réagir. "Le président de Guingamp a lancé cette alerte pour nous emmerder. Si ça lui permet de rester en , il aura réussi son coup. On peut être passionné, inquiet de l'avenir de son club sans dépasser certaines limites", avait déclaré Rolland Courbis dans la foulée.