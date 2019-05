Caen - Courbis : "Il nous reste un ou trois matches pour monter en Ligue 1"

Le co-entraîneur de Caen espère voir son équipe déjouer les pronostics et se maintenir ce vendredi avec la réception de Bordeaux (21h05).

Présent en conférence de presse ce mercredi à deux jours de la réception de , Rolland Courbis espère encore voir obtenir son maintien à l'issue de la saison. Dix-huitièmes et barragistes avant cette ultime journée, les Normands devront absolument s'imposer et espérer un faux pas d'Amiens pour se maintenir dès vendredi. Sinon, ils pourraient disputer un barrage contre ou Lens.

Un match capital contre les Girondins pour lequel le staff caennais devrait pouvoir compter sur un groupe au complet. "Il y avait quelques incertitudes en début de semaine mais ça va mieux pour tout le monde, a en effet confié l'ancien entraîneur de . On a une ossature de 7-8 joueurs, on va s'appuyer dessus pour le match face à Bordeaux. Vendredi, on pense uniquement à gagner. On fera les calculs après le match.

"On ne peut pas oublier la première période que l'on fait au Groupama Stadium [contre ]. On aurait pu mener au score à la mi-temps, a-t-il encore estimé. Je préfère ne pas croire à la 17ème place comme ça on pourra qu'être agréablement surpris dans un scénario favorable."

"Il y a un mois, on était presque en , même les supporters pouvaient le scander. Il nous reste un ou trois matchs pour monter en . J'ai regardé les derniers matchs de Bordeaux, leurs défaites se jouent sur des détails. Ils voudront arrêter la spirale négative. On fait comme si on avait perdu 1-0 chez eux et que l'on doit renverser la situation chez nous."

Caen reste sur une lourde défaite à Lyon le week-end dernier (0-4), qui avait mis fin à une série de quatre matches sans défaite dont trois succès. Une dynamique sur laquelle ils voudront s'appuyer pour assurer leur survie en .