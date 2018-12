Cadeaux de Noël - FIFA 19, produit le plus revendu sur le net

Selon une enquête faite par Le Parisien, le jeu vidéo FIFA 19 est le produit qui a été le plus revendu sur Internet depuis mardi matin.

Le célèbre jeu d'Electronic Arts n'est pas le cadeau idéal pour Noël, si l'on se fie à une enquête faite par le Parisien concernant les produits qui ont été les plus vendus sur la toile durant les dernières heures. En France, aucun autre cadeau n'a été autant refourgué par ses destinataires depuis le réveillon du 24 décembre.

Une consultation d'environ 500000 annonces a été faite par le fameux quotidien auprès de différents sites spécialisés, tels que Rakuten (ex-Price Minister) et Ebay. FIFA 19 arrive donc en tête des produits les plus revendus, et devance successivement le CD de Johnny Hallyday ou encore le Goncourt 2018.

À noter qu'au rayon des jeux vidéo, Call of Duty fait aussi partie des cadeaux "indésirables". Derrière FIFA, il est celui qui a été le plus recyclé.

Pour rappel, le jeu FIFA 19 est sorti le 28 septembre dernier. Le nombre de ventes a été moins important que celui du précédent opus, à en croire les premières estimations qui ont été faites. À noter aussi que pour cette période de fin d'année, une édition collector du jeu (2 étoiles) a été commercialisé par la marque.