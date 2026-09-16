L’Argentinien de 45 ans, qui a pris cet été la succession d’Ole Werner, licencié à la surprise générale, ne parle selon ce récit ni suffisamment allemand ni suffisamment anglais pour transmettre directement ses consignes tactiques à l’ensemble de l’équipe. Dans le vestiaire, cela donnerait lieu à une configuration insolite : ses discours doivent être traduits simultanément par plusieurs personnes.

Selon le rapport, le team manager Babacar N'Diaye fait office de traducteur pour la partie francophone de l’effectif, tandis que l’entraîneur des gardiens Frederik Gößling transmet le contenu en anglais. L’adjoint Cristian Fiél, germano-espagnol, fait en outre office d’interface directe entre l’entraîneur et l’équipe. Cette chaîne de traduction complexe entraîne toutefois des pertes en ligne. Il se dit que les joueurs allemands de l’effectif doivent souvent s’expliquer entre eux après coup les paroles de leur entraîneur, ce qui ferait perdre une grande partie de l’énergie et de l’émotion originelles de l’ancien joueur du Bayern.

Quelle est la solidité de la position de Martin Demichelis sur le banc du RB Leipzig ?

Les discussions autour du cas Demichelis sont alimentées par les performances irrégulières du club saxon. En particulier la surprenante défaite en championnat sur le terrain du Werder Brême (1-3) ainsi que la désastreuse défaite 1-4 en Ligue des champions contre le FC Como 1907 en Ligue des champions ont fait monter les voix critiques. « Je connais les règles. Je sais très bien qu’en football, il n’y a pas tant de temps que ça, surtout pas dans un grand club. Quand tu ne gagnes pas, tout va mal », avait déclaré Demichelis après la défaite à Côme.

Le net succès 5-0 contre le HSV le week-end dernier a certes offert un répit au coach, mais le scepticisme de fond demeure. Demichelis fait l’objet d’une attention particulière, car les grandes ambitions de Leipzig, qui avait terminé à la troisième place du classement la saison passée, semblent menacées par ces premiers revers. Les prochaines semaines diront si l’entraîneur peut stabiliser durablement l’équipe malgré les obstacles linguistiques. D’autres prestations convaincantes sont impérativement nécessaires pour justifier à long terme la confiance de l’entourage du club et de la direction.

Comment le club a-t-il réagi à cette petite crise ?

Malgré l’agitation, la direction du club s’efforce d’apporter de la stabilité. Le directeur sportif Marcel Schäfer a déjà réagi la semaine dernière à la montée des critiques par un communiqué officiel. Il a souligné qu’en interne, le club restait « calme et concentré » et faisait bloc. « Cela vaut pour tous les employés, l’équipe et l’ensemble du staff technique. Chacun a notre soutien et notre confiance », a clarifié Schäfer. Il a également appelé à la patience pour le projet et rappelé qu’une équipe recomposée avait besoin de temps pour développer ses automatismes.

Cependant, Schäfer n’a pas caché que les résultats récents « ne correspondent pas à nos exigences ». Le club aborderait la situation « très clairement en interne », mais ne voudrait pas se laisser détourner de la voie empruntée par les discussions actuelles. Pour Demichelis, cette prise de position constitue certes une garantie formelle de maintien, mais les attentes sont clairement définies. Ce n’est que si la communication entre l’entraîneur et l’équipe gagne en efficacité et si la courbe sportive continue de s’inverser positivement que le cas Martin Demichelis se calmera à Leipzig.