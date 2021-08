Caballero: "Tuchel me voulait dans les buts en cas de tirs au but en finale de la Ligue des Champions"

Dans un entretien exclusif à Goal, Caballero a avoué qu’il y avait bien une hiérarchie pour les tirs au but à Chelsea.

En voyant Kepa Arrizabalaga prendre la place d’Edouard Mendy lors de la séance de tirs au but de la Supercoupe d’Europe, Willy Caballero n’a pas dû être surpris dans son canapé à Malaga.

Ancien gardien n°3 de Chelsea, le portier savait que Thomas Tuchel avait un plan pour ce type de situation. Il l’a d’ailleurs vécu de l’intérieur la saison dernière.

Les analystes et le département des gardiens de Cobham avaient identifié un ordre hiérarchique des tirs au but que Tuchel avait pris en compte.

Peu de temps après sa prise en charge, Tuchel a renversé la hiérarchie des gardiens pour les tirs au but, faisant de Caballero le premier choix, Kepa deuxième et Mendy troisième.

Tuchel était tellement attaché à l'idée, qu'il était même prêt à prendre cette décision lors de la finale de la Ligue des champions contre Manchester City. Cela aurait signifié que Caballero affrontait son ancien club dans le plus grand match de l’année.

"Il l'a fait en Super Coupe parce que Kepa était meilleur pour arrêter les tirs au but qu'Edou", a déclaré Caballero à Goal dans une interview exclusive. "C'est incroyable car avant Manchester City [en finale de la Ligue des champions], il a regardé tous les tirs au but qui étaient exécutés à l'entraînement avec les scouts de Chelsea."

"Il a envisagé une opportunité pour moi de participer aux tirs au but si cette situation arrivait en finale. Il pensait que mon émotion d’avoir été un joueur de Man City auparavant aiderait également."

"À cause de cela, il pensait que je pourrais être un peu en avance sur Kepa. Il m'a dit que je serais l’option dans ce match."

"Alors quand j’ai regardais la Supercoupe, parce que je suis un fan de Chelsea et je soutiens mes amis, j'ai dit à ma femme que Kepa allait bientôt rentrer."

"J'avais raison et j'étais content pour Kepa car la saison dernière a été difficile pour lui. Il a raté l'Euro mais il a sauvé le penalty et Chelsea a gagné. Les deux gardien ont montré un exemple pour tout les autres."

Chelsea a signé Mendy pour 22 millions de livres sterling (29 millions de dollars) de Rennes l’été dernier, l'ajoutant à ses rangs aux côtés de Caballero et du gardien de but le plus cher du monde, Kepa.

Mendy a réussi à garder sa cage inviolée dans neuf des12 matches de Ligue des champions, un exploit pour un gardien de but dans un club anglais. Cependant, bien qu'il n'ait pas rendu ses plaintes publiques, Caballero était mécontent de devenir un gardien de troisième choix après avoir déjà été en concurrence avec Kepa, l’année d’avant.

"Certaines personnes n'ont pas compris pourquoi j'ai refusé un contrat en tant que troisième gardien de but", a-t-il déclaré. "Je crois que je joue à cet âge parce que j'ai toujours été motivé."

"En tant que troisième gardien de but la saison dernière, j'ai trouvé ça vraiment difficile. C'était ma première saison dans cette position. Je perdais ma motivation à Chelsea. Je crois que pour cette raison je n’ai pas renouvelé avec Chelsea, afin d'essayer de trouver un nouveau défi pour garder cette passion vivante à l'intérieur."

Pourtant, Caballero était impressionné par l'impact de Tuchel et ses compétences en gestion des hommes au cours des six derniers mois de la saison dernière : "Je pense que beaucoup de gars ne s'attendaient pas à ce que la saison se termine par un si grand succès."

"Nous avons commencé avec [Frank] Lampard et fini avec Tuchel. Au début de la saison, nous n'étions pas si forts. [Tuchel] a toujours été optimiste, positif et ses explications à chaque joueur étaient parfaites."

"Il a également un très bon staff. Ses adjoints travaillent très bien et ils sont proches des joueurs et parlent avec eux. Les joueurs étaient heureux d'aller à l'entraînement et cela peut être difficile dans un grand très grand club. Vous pouvez passer la saison en jouant ou en ne jouant pas ; vous pourriez manquer vos objectifs et cela devient difficile."