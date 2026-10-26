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L’ancien défenseur de Manchester United Ashley Young a averti son ancien club que la nomination d’Antonio Conte au poste d’entraîneur pourrait tourner au désastre total. Le technicien italien est fortement pressenti pour prendre les rênes de l’équipe à Old Trafford, alors que la pression s’accentue sur Michael Carrick après une série de mauvais résultats.

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La pression monte à Old Trafford

Les rumeurs s’intensifient autour du poste d’entraîneur de Manchester United, alors que Carrick se bat pour sauver sa place. Selon plusieurs informations, l’entraîneur actuel serait sur le point d’être limogé après une série de mauvais résultats.

Manchester United a récemment subi une humiliante défaite 4-1 face à Como en Ligue des champions, rapidement suivie d’une défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth en Premier League. La crise s’est aggravée lorsque des joueurs cadres ont publiquement critiqué les récentes décisions du club.

Alors qu’un poste pourrait bientôt se libérer, Conte apparaît comme un candidat de premier plan. L’ancien latéral de Manchester United Young estime toutefois que faire venir l’Italien à Manchester pourrait être une erreur catastrophique pour l’effectif actuel.

Young met en garde contre un possible désastre

Young connaît parfaitement les méthodes de Conte : il a remporté le titre de Serie A sous ses ordres à l’Inter lors de la saison 2020-21. Malgré ce succès, l’Anglais estime que cet entraîneur aux méthodes intenses ne convient absolument pas au vestiaire de Manchester United. S’exprimant dans Overlap Daily, Young n’a pas mâché ses mots au sujet de son ancien entraîneur.

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« J’ai travaillé sous ses ordres à l’Inter. Il est fou, vraiment fou, a-t-il expliqué. On a beaucoup parlé des statistiques de Manchester United en matière de course. Si les joueurs ne sont pas prêts à courir et qu’Antonio Conte arrive là-bas, je pense que ce sera un désastre. »

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Des entraînements éprouvants et des réunions vidéo interminables

Conte est réputé pour son exigence et son comportement au bord du terrain, que Young a directement comparé à celui de Diego Simeone. L’Italien impose des séances d’entraînement intenses et physiquement éprouvantes, ainsi que des analyses tactiques exhaustives. Young a révélé que l’effectif devait subir des débriefings d’après-match impitoyables lorsque les résultats n’étaient pas au rendez-vous.

« Il faisait beaucoup de choses. À l’entraînement, on jouait souvent à 11 contre 11, ce qui était parfois un peu ennuyeux, a noté Young. Les réunions étaient longues. Quand je dis longues, je veux dire que si nous perdions un match, nous pouvions aller en réunion et il arrêtait littéralement l’analyse sur chaque détail. On pouvait y rester trois ou quatre heures. On se disait : “Allez, soyons sérieux.”

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Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles il ne reste pas longtemps dans les clubs : il ne met pas seulement les joueurs à l’épreuve mentalement, mais aussi la direction et les propriétaires. Je pense que les gens finissent par s’agacer de lui et se disent : “Il est temps que tu partes.” »

Plusieurs candidats au poste d’entraîneur de Manchester United

Si Conte reste un candidat de premier plan, il n’est pas le seul entraîneur suivi par la direction de Manchester United. Plusieurs autres techniciens de renom sont pressentis pour remplacer Carrick si celui-ci est limogé.

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Eddie Howe, Julian Nagelsmann, Unai Emery et Fabian Hurzeler figureraient tous sur la liste du club, qui réfléchit à la suite. Pour l’heure, Carrick reste aux commandes, mais la pression est forte. La direction du club doit prendre dans les prochains jours une décision cruciale, qui pourrait définir la suite de sa saison.