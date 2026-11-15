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L’ancien attaquant légendaire du Brésil Romario a réclamé le limogeage immédiat du sélectionneur Carlo Ancelotti après la défaite 3-2 en amical face au Japon, samedi à Singapour. Sur les réseaux sociaux, le champion du monde 1994 a appelé le technicien italien à quitter son poste et à retourner entraîner en club.

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L’attaquant emblématique perd totalement patience

Romario a appelé le président de la Confédération brésilienne de football, Samir Xaud, à limoger Ancelotti avant que les quintuples champions du monde ne s’enfoncent dans une crise plus profonde. Malgré une élimination en huitièmes de finale face à la Norvège lors de la Coupe du monde 2026, le contrat de l’Italien a été prolongé jusqu’en 2030. Mais le revers de samedi au stade national de Singapour a poussé l’ancien attaquant, aujourd’hui sénateur brésilien, à réclamer un changement immédiat sur le banc.

L’ancien attaquant l’exhorte à retourner en club

Lors de la rencontre de samedi face à l’équipe japonaise bien organisée de Hajime Moriyasu, les buts de Takefusa Kubo et Keito Nakamura ont permis au Japon de mener 2-0 après moins de 19 minutes, avant que l’ailier du Real Madrid Vinicius Junior n’égalise en marquant aux 33e et 75e minutes.

Mais Tatsuhiro Sakamoto a inscrit le but de la victoire dans la surface pendant le temps additionnel, déclenchant de vives protestations au sujet d’une faute supposée commise plus tôt. Ancelotti et l’attaquant du FC Barcelone Raphinha, qui avait été remplacé, ont tous deux été expulsés.

Dans une publication sur Instagram après la rencontre, Romario a écrit : « Ancelotti, ça suffit ! Faites vos valises et partez !

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Personne ne remet en question votre héritage. Vous êtes l’un des plus grands entraîneurs que le football mondial ait connus, mais c’était en club. Avec l’équipe nationale du Brésil, vous n’avez toujours pas obtenu de résultats. Nous n’en pouvons plus !

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Vous voulez continuer à entraîner ? Retournez en club, là où vous vous êtes fait un nom. Parce que le Brésil ne peut pas se permettre de continuer à parier sur vous en attendant de voir ce qui se passe. »

Le président de la fédération appelé à agir

Si Ancelotti a salué la réaction de ses joueurs et les prestations de ceux à qui il avait donné leur chance, Romario a dirigé sa colère vers les dirigeants de la fédération, les appelant à éviter un nouvel échec en compétition.

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S’adressant directement au président de la CBF dans sa déclaration, le vainqueur de la Coupe du monde 1994 a ajouté : « Maintenant, ce message s’adresse au président de la CBF, Samir Xaud. Vous êtes jeune, vous êtes brésilien et je crois que vous voulez ce qu’il y a de mieux pour notre football. Il est temps de montrer que vous avez le courage de prendre une décision.

Putain, président ! Foutez Ancelotti dehors, bordel ! On ne plaisante pas avec le maillot du Brésil. Nous avons déjà subi assez d’humiliations et nous ne pouvons pas risquer de gâcher une autre Coupe du monde. Une fois la Coupe du monde perdue, il ne servira à rien de pleurer. C’est maintenant qu’il faut agir ! »

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Le match à Singapour clôt une année mouvementée

Sous forte pression après la sortie de Romario, Ancelotti doit rapidement remédier aux faiblesses défensives de son équipe avant son dernier match amical de l’année. Le Brésil restera au stade national de Singapour pour affronter le pays hôte, Singapour, le 17 novembre, avec l’objectif de retrouver confiance et solidité défensive. Tout résultat autre qu’une victoire convaincante face à cette modeste équipe asiatique ne fera qu’intensifier les appels à la direction de la CBF pour qu’elle reconsidère l’avenir à long terme de l’Italien.