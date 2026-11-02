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L’entraîneur de la Lazio, Gennaro Gattuso, a exhorté ses joueurs à ne pas regarder le classement de Serie A, malgré l’avance prise en tête grâce à une victoire 2-1 après avoir été menés face à Cagliari dimanche. Le technicien italien insiste pour que son équipe, toujours invaincue, garde les pieds sur terre et vise en priorité la barre des 40 points après une sixième victoire consécutive en championnat.

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L’entraîneur italien exige une concentration totale

Gattuso a refusé de s’enflammer au Stadio Olimpico, même si la Lazio occupe la tête du classement après 10 matches pour la première fois depuis 2010-11. La victoire de dimanche a permis à l’équipe à domicile de profiter de la défaite de l’Inter face à l’AC Milan samedi. Elle a également signé six victoires consécutives en championnat pour la première fois depuis le passage de Simone Inzaghi en 2021.

Une tête tardive scelle la victoire après une remontée

Avec 24 buts inscrits lors de ses 10 premières rencontres, une première depuis 2017-18, l’équipe à domicile a été menée après l’ouverture du score de M'Bala Nzola à la 20e minute. Gustav Isaksen a égalisé à la 36e minute, avant qu’Andrea Pinamonti, entré en jeu, ne marque le but de la victoire de la tête à la 83e.

Préférant se concentrer sur l’objectif de 40 points du club plutôt que sur le classement, Gattuso a déclaré à DAZN Italia : « Nous sommes tous en haut du classement, il nous manque encore 12 points pour atteindre l’objectif de 40 que nous nous étions fixé en début de saison. »

« Toutes les équipes du championnat sont équilibrées et bien organisées. Nous devons donc continuer à prendre les matches les uns après les autres et voir où nous finirons. Mieux vaut ne pas regarder le classement pour l’instant, sinon nous risquons d’avoir le vertige. Nous devons redoubler d’efforts, nous reposer, puis redoubler d’efforts à nouveau. »

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Les leaders invaincus affichent une détermination sans faille

Comme la Roma, troisième à quatre points sous la direction de Gian Piero Gasperini, l’équipe en tête du classement reste invaincue en Serie A cette saison.

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Insistant sur la nécessité pour son équipe de conserver sa détermination après avoir réagi à un précédent revers en coupe, Gattuso a ajouté : « Cette défaite ne nous a pas fait perdre confiance en ce que nous faisions, nous ne lâchons rien. Nous travaillons, nous ne nous plaignons pas. C’est cet état d’esprit qui nous pousse à avancer, car sans lui, nous devenons une équipe ordinaire. »

Saluant ses remplaçants pour avoir changé le cours du match face à des visiteurs coriaces, il a poursuivi : « C’était un match très difficile et tout le mérite en revient à Cagliari, car nous avons souffert et ceux qui sont entrés en jeu ont changé le match grâce à leur état d’esprit. C’était un match très important pour nous, nous avons tout fait pour décrocher le résultat. Cagliari est difficile à affronter, cette équipe défend et attaque bien. »

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Naples avant la trêve internationale

Gattuso va désormais préparer son équipe à affronter Naples, en méforme, lors de son dernier match de championnat avant la trêve internationale de novembre. Il sera essentiel de prolonger cette série de victoires pour préserver son avance en tête du classement. De son côté, Cagliari doit vite se ressaisir après avoir subi quatre défaites consécutives dans l’élite pour la première fois depuis avril.