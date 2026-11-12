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Depuis son premier rassemblement avec la DFB sous la direction de Jürgen Klopp, sélectionneur de l’Allemagne, la courbe de forme de Florian Wirtz est également à la hausse au FC Liverpool. Y a-t-il un lien ?

Pas si l’on en croit Klopp lui-même. Interrogé jeudi en conférence de presse sur la nette amélioration des statistiques de buts et de passes décisives du joueur allemand d’exception avec les Reds depuis les matches internationaux de fin septembre et début octobre, il a estimé que l’« immense talent » de Wirtz en était le principal responsable.

« J’ai toujours dit que Flo finirait par trouver ses marques à Liverpool. À son arrivée, il a traversé une période difficile : il n’était tout simplement pas facile pour lui de s’intégrer dans une équipe qui ne fonctionnait pas à cent pour cent, parce qu’à l’époque, d’autres choses étaient tout simplement plus importantes », a expliqué Klopp avant le match de Ligue des nations en Serbie, vendredi. Il faisait ainsi également allusion à la mort tragique de Diogo Jota avant le début de la première saison de Wirtz.

En fin de compte, « cela ne m’étonne pas » que Wirtz trouve « avec le temps » davantage ses marques à Anfield Road, a déclaré Klopp. Il a toutefois confirmé que Wirtz faisait partie des internationaux avec lesquels il échange souvent et travaille « étroitement ». « Un Florian Wirtz au sommet de sa forme peut énormément nous aider à atteindre nos objectifs », a également souligné le sélectionneur.

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Le retour en sélection Niclas Füllkrug a lui aussi récemment supposé que Klopp avait eu une influence positive sur Wirtz dès le début de son premier mandat, entamé fin juillet. « Il connaît particulièrement bien l’Angleterre et peut évaluer les situations là-bas », a déclaré Füllkrug à propos de Klopp, avant d’avancer une hypothèse concernant la forme ascendante de Wirtz ces dernières semaines : « J’ai lu une statistique sur Florian Wirtz avant et après sa convocation dans le grand groupe, c’est-à-dire avant qu’il ne travaille pour la première fois avec Jürgen Klopp, puis après », a-t-il expliqué.

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« On a le sentiment que quelqu’un lui a donné un coup de main et lui a prêté une oreille attentive. Pouvoir échanger avec quelqu’un qui connaît la situation et l’endroit, qui comprend ce qui se passe là-bas, ça aide tout simplement », a ajouté Füllkrug en faisant référence au passé de Klopp à Liverpool. « C’est utile qu’il ait une vision aussi large de l’ensemble. »

Getty Images

Wirtz a-t-il aussi progressé au FC Liverpool depuis l’arrivée de Klopp ?

Avant que Klopp ne prenne Wirtz sous son aile pour la première fois en septembre, dans le cadre du groupe élargi, le joueur essuyait de vives critiques en Angleterre, notamment de la part de consultants télé comme Jamie Carragher, et ne comptait qu’une passe décisive en six matches officiels avec les Reds. Depuis son retour de ce premier rassemblement de la DFB sous l’ère Klopp, au cours duquel il a notamment livré une prestation fantastique contre la Serbie, il a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives.

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Wirtz lui-même a confirmé le fort investissement du sélectionneur auprès de ses internationaux, et de lui en particulier. Il a expliqué comment se déroulent généralement leurs échanges lorsqu’il est à Liverpool.

« La plupart du temps, il m’envoie un court message après les matches. Il me félicite quand ça s’est bien passé, mais me dit aussi quand je n’ai pas été très bon », a déclaré le joueur de 23 ans. Il apprécie également les éventuelles critiques. « Bien sûr, pas sur le moment », mais il trouve très utile que Klopp attire son attention sur les erreurs dans son jeu et l’en a aussi indirectement remercié. « Il ne va pas de soi qu’un sélectionneur prenne autant de temps pour regarder les matches en club et en dire quelque chose. Je suis très heureux qu’il s’y intéresse autant. »

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Füllkrug avait déjà tenu des propos similaires au sujet de Klopp mardi. Le sélectionneur l’aurait même surpris en montrant, lors d’un entretien personnel, une connaissance détaillée de la manière de travailler et de jouer au Werder Brême.

Klopp connaissait « beaucoup de choses » parmi « celles que nous faisons à Brême, ce que j’apprécie beaucoup. Quand on est sélectionneur, on ne peut pas regarder chaque match pendant 90 minutes, mais il en savait pas mal et avait décelé des choses qui m’ont agréablement surpris, parce que ce n’est tout simplement pas ce que j’attends d’un sélectionneur », a souligné Füllkrug.