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Mauricio Pochettino a reconnu que la situation de Manchester United « ne se présente pas bien » après la défaite 4-0 infligée par Brentford à son équipe pour son premier match à domicile à la tête du club. United n’a plus gagné depuis 10 matches de Premier League. L’Argentin a insisté sur le fait qu’il n’y avait « rien qui puisse justifier » une nouvelle lourde défaite et a appelé ses joueurs à rester unis et à progresser.

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Pochettino reconnaît les difficultés de Manchester United

Pochettino a reconnu que la situation de Manchester United « ne se présente pas bien » après la démonstration de Brentford à Old Trafford, qui a infligé au club sa deuxième défaite 4-0 en trois matches. Au micro de Sky Sports, il a déclaré : « Eh bien, je pense que ça ne se présente pas bien, non, quand on perd deux fois 4-0, compte tenu des circonstances du premier match à Liverpool et de celui d’aujourd’hui, ici à Old Trafford. »

Callum Wilson a inscrit un doublé pour Brentford. Cette rencontre faisait suite à une défaite 4-0 à Anfield le week-end dernier, lors de laquelle Leny Yoro a été expulsé , puis au match nul 2-2 de mercredi contre le Sporting en Ligue des champions. Pochettino n’a donc remporté aucun de ses trois premiers matches.

« Rien qui puisse justifier » cette situation pour Pochettino

Pochettino a refusé de chercher des excuses, insistant sur la nécessité pour ses joueurs de rester soudés. « Nous devons rester unis, rester tous ensemble et, vous savez, essayer de régler les problèmes et de progresser », a-t-il déclaré.

Il a ajouté : « Et nous devons progresser. Nous devons progresser. Voilà notre situation. C’est notre réalité. Il n’y a rien à dire, rien qui puisse justifier ce genre de situation. C’est la situation que nous connaissions à notre arrivée. Et oui, ce n’est qu’une question de temps. »

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Pochettino soutient ses joueurs malgré les sifflets

Les supporters ont scandé le nom de l’ancien entraîneur Michael Carrick avant de siffler au coup de sifflet final, mais Pochettino a maintenu son soutien à son effectif. « Les joueurs ont mon soutien. Nous comprenons les supporters. Nous les comprenons, et les joueurs sont les premiers à les comprendre. Mais nous devons nous en soucier », a-t-il déclaré.

Il a également estimé que son équipe avait bien commencé avant que son après-midi ne tourne mal : « Je pense que c’est une bonne leçon aujourd’hui, parce que nous avons très bien commencé le match. Je pense que nous avons été bien meilleurs que Brentford pendant les 17 premières minutes, ou presque 20 minutes, avant d’encaisser le premier but. »

La lutte pour le maintien se profile pour United

Cette défaite porte à 10 matches la série de Manchester United sans victoire en Premier League, une première depuis janvier 1990. Le club est également devenu le premier de l’histoire de la compétition à encaisser au moins deux buts lors de sept mi-temps consécutives. Il pourrait terminer le week-end à la dernière place si Crystal Palace bat Hull dimanche. Coventry se rendra à Old Trafford le week-end prochain pour un match qui s’annonce déjà crucial pour Pochettino.