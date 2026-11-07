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Marcus Rashford, ancien coéquipier de Lamine Yamal au FC Barcelone, voit l'adolescent accomplir de très grandes choses au cours de sa carrière.

« On verra ce qu'il accomplira encore, mais s'il finit par remporter sept Ballons d'or, cela ne me surprendrait pas », a déclaré Rashford, revenu à Manchester United après son prêt chez les Catalans, lors d'une séance de questions-réponses avec le journal Manchester Evening News. Lors du vote pour désigner le meilleur joueur de l'année 2026, dont les résultats ont été annoncés fin octobre, Lamine Yamal s'est encore classé troisième, derrière le vainqueur Harry Kane (Bayern Munich) et Kylian Mbappé (Real Madrid).

Rashford est en tout cas convaincu que Lamine Yamal peut accomplir de très grandes choses : « Je n'ai jamais vu un joueur de cet âge aussi talentueux que lui. Pour moi, c'est celui qui s'est le plus rapproché du niveau de Messi au fil des années », a-t-il expliqué. Après le départ surprise de la superstar, les Catalans ont cherché un successeur pendant de nombreuses années. Selon Rashford, cette quête devrait désormais être terminée.

Messi détient actuellement le record de Ballons d'or, avec huit trophées, dont le dernier remporté en 2023 après sa victoire avec l'Argentine à la Coupe du monde au Qatar. Il devance ainsi son éternel rival Cristiano Ronaldo, qui a remporté cinq Ballons d'or. Le duo a marqué la période allant de 2008 à 2023, durant laquelle d'autres joueurs n'ont remporté ce prix qu'à titre exceptionnel.

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Lamine Yamal brille cette saison : en 15 matches officiels avec les Catalans, il totalise 13 buts et 11 passes décisives. Le Barça n'a pas recruté définitivement Rashford cet été. Pour occuper le poste d'ailier gauche, le club a fait venir Karim Adeyemi du BVB.