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Trent Alexander-Arnold pourrait quitter le Real Madrid, peut-être pour la Serie A, alors que son passage en Espagne a atteint un nouveau point bas. Le latéral droit anglais a été sifflé par ses propres supporters lors de sa sortie pendant la victoire 2-1 contre le Celta Vigo, samedi. Andy Brassell, spécialiste du football européen, estime que « ça ne marchera pas » pour lui au Santiago Bernabéu.

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Sifflé lors de sa sortie contre le Celta Vigo

Jose Mourinho a offert une rare titularisation à Alexander-Arnold samedi, mais le défenseur a vécu une soirée difficile lors de la victoire 2-1 de Madrid contre le Celta. Sifflé tout au long du match, il l'a été bruyamment à sa sortie à la 57e minute, alors que son équipe était menée 1-0 à domicile.

Madrid a ensuite renversé le score pour s'imposer sans lui , et la presse espagnole s'est montrée sévère : SPORT lui a attribué la note de 3/10. Interrogé en exclusivité par talkSPORT, Brassell a déclaré : « On a de plus en plus le sentiment que ça ne fonctionne tout simplement pas pour Trent Alexander-Arnold. »

« Pas vraiment le profil recherché par Mourinho »

Brassell a évoqué les blessures, les circonstances de l'arrivée d'Alexander-Arnold et les difficultés de Madrid lors de sa première saison. « Je pense que de nombreux éléments entrent en jeu, mais on a vraiment le sentiment que ça ne marchera pas », a-t-il déclaré. La première recrue estivale de Mourinho a été Denzel Dumfries, et Federico Valverde est désormais préféré au poste de latéral droit.

« On sait aussi depuis le début de la saison qu'il n'est pas vraiment le type de latéral que recherche Mourinho, a ajouté Brassell. Il préférerait un latéral offensif qui déborde, ce que fait Denzel Dumfries. Je pense que le fait que Dumfries soit sa première recrue est significatif. »

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La Serie A évoquée comme prochaine destination

Brassell pense que Madrid pourrait se séparer d'Alexander-Arnold l'été prochain, mais juge peu probable un retour en Premier League. « Parmi les clubs de tête de Premier League, il est assez difficile de voir où il pourrait trouver une place actuellement », a-t-il déclaré.

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Il a plutôt évoqué l'Italie, où Curtis Jones, ancien coéquipier d'Alexander-Arnold à Liverpool, et le latéral anglais Djed Spence jouent désormais pour l'Inter. « Tant de joueurs sont partis en Italie pour relancer leur carrière », a-t-il déclaré, ajoutant qu'une baisse de salaire ou un prêt pourrait être nécessaire.

La position de Mourinho scrutée

Mourinho a semblé exclure un départ d'Alexander-Arnold au début du mois, mais les sifflets entendus contre le Celta n'ont fait qu'alimenter les spéculations sur son avenir.

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L'international anglais va maintenant tenter de reconquérir les supporters madrilènes. Un transfert pourrait être envisagé cet été si sa situation ne s'améliore pas.