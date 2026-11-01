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Le milieu de terrain d’Arsenal Bruno Guimaraes a reconnu que sa technique de tir sur penalty, devenue sa marque de fabrique, n’était plus adaptée après une série de ratés retentissants. L’international brésilien a essuyé de vives critiques après que son penalty manqué a entraîné l’élimination surprise d’Arsenal en Carabao Cup face à Fleetwood Town, club de League Two.

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Le moment de changer pour l’international brésilien

Guimaraes est de plus en plus sous le feu des projecteurs ces dernières semaines : sa méthode, jusque-là fiable, pour transformer ses penaltys semble désormais décryptée par les gardiens adverses. L’ancien joueur de Newcastle s’est fait connaître pour sa course d’élan saccadée, qui lui permet d’attendre que le gardien choisisse un côté avant de placer le ballon dans le coin opposé.

Le plus lourd de ces échecs est survenu lors du récent match de Carabao Cup entre Arsenal et Fleetwood Town. Dans un résultat qui a créé la stupeur dans la compétition, Arsenal a été éliminé par le club de League Two aux tirs au but, Guimaraes manquant sa tentative décisive. Cet échec a mis en lumière une tendance inquiétante apparue pendant la Coupe du monde, lorsque l’assurance du Brésilien sur penalty a commencé à vaciller sous la forte pression de la scène internationale.

Interrogé sur la baisse d’efficacité de ses penaltys, Guimaraes a reconnu avec une grande franchise qu’il devait repartir sur de nouvelles bases. « Écoutez, je pense que je tirais mes penaltys d’une certaine manière. J’ai essayé de le faire pendant la Coupe du monde, et j’ai aussi essayé ici. Il est désormais clair pour moi que ça ne fonctionne plus », a-t-il confié lors d’un entretien avec ESPN Brasil.

Assumer ses responsabilités face aux critiques

Malgré la frustration des supporters d’Arsenal après cette élimination en coupe, Guimaraes reste convaincu que ce revers tactique ne définira pas sa carrière dans le nord de Londres. Ses récentes difficultés sur penalty, avec trois échecs lors de ses quatre dernières tentatives en club et en sélection, dessinent une tendance préoccupante. Il souligne toutefois que reconnaître un problème est la première étape pour y remédier.

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« J’ai assez d’humilité pour reconnaître que je dois progresser et changer ma façon de les tirer. Mais une chose est sûre : cela ne change pas le joueur ni la personne que je suis. Comme je l’ai dit, j’ai assez d’humilité pour admettre que mes derniers penaltys n’ont pas été bons. Mon bilan avant la Coupe du monde était très solide, mais dernièrement, je n’ai pas réussi à maintenir ce niveau. C’est quelque chose que je dois travailler, je dois m’entraîner différemment », a expliqué le milieu de terrain, déterminé à tourner la page du désastre face à Fleetwood.

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Retrouver la réussite sur penalty

Le Brésilien ne se contente pas d’attendre que la chance tourne : il a déjà mis en place un programme d’entraînement rigoureux pour retrouver confiance. Guimaraes a révélé qu’il consacrait désormais un moment précis à la fin de chaque séance d’Arsenal au perfectionnement d’une nouvelle technique. Ce travail intervient à un moment crucial, alors qu’Arsenal se prépare à affronter Liverpool dimanche, avec la possibilité, en cas de victoire, de prendre le large en tête de la Premier League après la défaite de Manchester City contre Brighton samedi.

« La vie ne s’arrête pas et les défis continuent de se présenter. Nous avons un autre match ce dimanche et, si je me laisse atteindre par ça, je ne ferai que m’enfoncer. Ou est-ce que je dois plutôt renverser la situation ? Je dois mûrir grâce à mes erreurs et en tirer des leçons. J’ai déjà décidé que je ne devais pas continuer à les tirer comme avant. Je pense que le plus important, c’est de ne pas avoir peur de ce qui pourrait arriver, mais de travailler à l’entraînement pour être prêt quand le moment viendra », a-t-il ajouté.

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Prendre exemple sur les plus grands

Guimaraes a également rappelé que même les plus grandes légendes du football ne sont pas à l’abri de la pression au moment de tirer un penalty. En citant des exemples de la récente Coupe du monde, le milieu de terrain d’Arsenal, arrivé de Newcastle cet été et auteur de deux buts en 12 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, a relativisé ses propres difficultés.

« Désormais, chaque jour, je tire au moins trois ou quatre penaltys. Je veux être prêt si l’occasion se présente à nouveau. Je ne peux pas laisser tomber mes coéquipiers, ni nos supporters. Nous savons que cela peut arriver : nous l’avons vu à la Coupe du monde, avec Messi qui a raté un penalty, Mbappé qui en a raté un, et beaucoup d’autres aussi. C’est évidemment une situation que nous préférerions éviter, mais j’ai assez d’humilité pour reconnaître quand quelque chose ne va pas. Ce que je dois faire, c’est travailler encore plus dur pour pouvoir répondre présent à la prochaine occasion et ne pas la gâcher », a-t-il conclu.