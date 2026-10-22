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Kyle Walker a avoué qu’il pourrait être contraint de subir une douloureuse intervention au laser pour effacer un tatouage commémoratif si Manchester City se voyait finalement retirer ses trophées. Le défenseur expérimenté, qui a remporté de nombreux titres lors de son passage à l’Etihad Stadium, porte gravé sur la peau un souvenir permanent des exploits historiques du club.

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Manchester City reconnu coupable d’infractions financières

Une commission indépendante a récemment reconnu Manchester City coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League. Les accusations portent principalement sur des allégations selon lesquelles le club aurait artificiellement gonflé ses revenus commerciaux au moyen d’accords de sponsoring illégitimes.

Manchester City conteste fermement ces accusations et a officiellement fait appel de la décision. Le club s’expose toutefois à une série de lourdes sanctions sportives si cette décision est confirmée.

Les sanctions pourraient aller d’une amende considérable et d’une interdiction de recrutement à d’importants retraits de points susceptibles de faire basculer le club en Championship. Les autorités pourraient également retirer rétroactivement à Manchester City les titres remportés pendant la période concernée, ce qui ferait peser une incertitude sur les six titres de champion obtenus par Walker entre 2017 et 2025.

Aborder le sujet qui fâche

Lors d’une récente intervention sur talkSPORT, l’actuel défenseur de Burnley a évoqué son tatouage sur la jambe, qui célèbre la série inédite de titres de champion remportés par Manchester City de 2021 à 2024. « Je me suis fait tatouer “quatre de suite” », a-t-il confirmé.

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Interrogé sur la possibilité de se faire retirer ce tatouage au laser si le club de l’Etihad se voyait retirer ces titres, Walker a répondu : « Eh bien, je vais probablement devoir le faire ! Je vais essayer de le garder, mais j’espère qu’on ne nous retirera rien. »

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L’ancien international anglais a également évoqué les conséquences plus larges de la décision de culpabilité pour ses anciens coéquipiers. « C’est le sujet qui fâche, celui sur lequel on va probablement tous être interrogés lors des interviews ou ailleurs, a-t-il ajouté. Ça ne donne pas une bonne image. »

Défendre un héritage historique

Malgré l’incertitude qui pèse sur son ancien club, Walker tient à défendre ses ex-coéquipiers. Il a souligné que le vestiaire était resté concentré uniquement sur le football pendant que les dirigeants menaient leurs batailles juridiques.

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« Ne nous cachons pas qu’ils ont été reconnus coupables, mais ils ont fait appel, a poursuivi Walker. En tant que joueur, tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes allés sur le terrain et avons fait de notre mieux en équipe. Je défendrai les joueurs toute ma vie, parce que je trouve ce que nous avons fait et accompli durant cette période incroyable, et cela ne se reproduira probablement jamais. Mais vu de l’extérieur, ça ne donne pas une bonne image et nous devons en parler. »

Une longue procédure d’appel

Getty Images

Manchester City poursuivra sa campagne actuelle de Premier League dans l’incertitude. S’il paraît peu probable que des sanctions sportives soient prononcées avant la fin de la longue procédure d’appel, la date précise et les modalités d’application d’éventuelles sanctions restent inconnues.

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De son côté, Walker se concentrera sur ses obligations avec Burnley, en espérant que ce souvenir permanent de l’âge d’or de Manchester City ne finira pas par devenir le symbole douloureux d’une histoire effacée.