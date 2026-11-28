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Luka Vuskovic a été l’une des révélations de la Bundesliga la saison dernière. Durant son prêt à Hambourg, il a réalisé de très belles performances. Il n’a pas été autorisé à y rester. Mais il ne voulait pas non plus rester à Tottenham Hotspur, son club d’origine.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, l’international croate a expliqué que l’absence de perspectives avait surtout motivé sa décision de ne pas porter le maillot de Tottenham au-delà du mercato. Il a rejoint Brighton & Hove Albion pour 54 millions d’euros.

« Ils m’ont dit qu’ils ne me voyaient pas dans l’équipe, a déclaré Vuskovic à propos des dirigeants de Tottenham. Cela n’avait donc aucun sens pour moi de me battre pour une place dans l’équipe. » Il a regretté de ne pas avoir eu la chance de faire ses preuves à Londres.

Le transfert des Spurs à Brighton s’est toutefois révélé une excellente décision pour le joueur de 19 ans. Chez les Seagulls, il est un titulaire indiscutable sous les ordres de Fabian Hürzeler et contribue aux résultats actuels de l’équipe.

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Plusieurs grands clubs auraient Vuskovic dans leur viseur

Avec 22 points en onze matches de Premier League, Brighton occupe actuellement la deuxième place du classement. Sa défense, articulée autour de Vuskovic, impressionne particulièrement : elle n’a encaissé que neuf buts dans la compétition. Toutes compétitions confondues, Vuskovic, qui portait encore le maillot de Hambourg en prêt la saison dernière, compte 18 apparitions officielles, un but et une passe décisive.

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Les bonnes performances du joueur de 19 ans auraient déjà éveillé l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Liverpool, Chelsea, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich auraient ainsi Vuskovic dans leur viseur. Le Bayern Munich avait par ailleurs déjà manifesté un intérêt limité pour un transfert .

Depuis son transfert cet été, Vuskovic est lié à Brighton jusqu’à fin juin 2031. Le club dispose également d’une option pour prolonger son contrat d’un an.