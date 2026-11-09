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L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a exclu de démissionner malgré le match nul chaotique (4-4) concédé dimanche à domicile face à Aston Villa, qui laisse son équipe dans la zone de relégation de Premier League. Les buts inscrits dans le temps additionnel par Joshua Zirkzee et Patrick Dorgu ont permis à Manchester United d’arracher un point inespéré à Old Trafford, mais le club aborde la trêve internationale à la 18e place.

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Un point arraché à domicile dans le temps additionnel

La pression monte sur Carrick après huit matches de Premier League sans victoire pour son équipe, qui ne compte qu’un seul succès en championnat, obtenu en août face à Ipswich Town, tout juste promu. Mené 2-0 après 17 minutes face à la Roma en milieu de semaine, Manchester United a encaissé des buts d’Alysson et de Nicolas Jackson en l’espace de quatre minutes, avant qu’un penalty de Bruno Fernandes et un but de Youri Tielemans, ancien milieu de Villa, ne permettent d’égaliser avant la pause. Un penalty de John McGinn et le premier but de Leon Goretzka sous les couleurs de Villa ont porté le score à 4-2, tandis que certains supporters quittaient le stade avant la fin après une manifestation contre les propriétaires du club. Zirkzee et Dorgu ont toutefois arraché un point.

L’entraîneur écarte toute idée de démission

Interrogé à la fin de son entretien avec Sky Sports sur la possibilité de quitter son poste s’il estimait que c’était la bonne décision, Carrick a répondu : « Cela n’arrivera pas. »

Relancé sur la tenue éventuelle de discussions concernant son avenir, il a répliqué : « Il y en aura ? »

Lorsque le journaliste lui a dit qu’il s’attendait à de telles discussions, l’entraîneur de Manchester United a répondu : « Vous vous y attendriez ? »

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Interrogé sur ce qu’il pensait de la situation, Carrick a déclaré : « Eh bien, vous me dites ce que vous pensez. »

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De nouveau invité à donner son avis, il a ajouté : « Nous n’avons pas gagné assez de matches, mais je compte aller de l’avant et continuer à travailler sur ce que nous travaillons déjà. Nous avons montré beaucoup de bonnes choses dans le match aujourd’hui. Il faut corriger certains aspects et commencer à gagner des matches. »

Carrick croit au redressement de son effectif

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Carrick a été interrogé sur la capacité de son effectif à redresser la barre, malgré l’absence de match sans encaisser de but lors de ses dix premières rencontres de championnat, une première depuis 1986-87. Il a répondu : « À 100 %. Je pense que nous avons largement ce qu’il faut. »

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« Les buts changent les matches. Nous devons faire avec et c’est un domaine dans lequel nous devons progresser considérablement. Mais nous avons largement ce qu’il faut. Pour le moment, nous nous compliquons simplement trop la tâche à certains moments. Je sais très clairement quelle direction le club doit prendre. Nous devons simplement gagner des matches. »

Revenant sur les erreurs défensives, il a ajouté : « Le football se joue sur des moments, sur ce qui se passe dans les deux surfaces, au bout du compte. Si l’on retire les moments et les buts totalement évitables que nous avons encaissés, j’ai trouvé que nous avions plutôt bien joué. Nous avons été la meilleure équipe la plupart du temps et je suis déçu que nous n’ayons pas gagné. »

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Un choc contre Liverpool après une série de mauvais records

Sa 18e place avec une victoire en dix matches représente le plus mauvais classement de Manchester United à ce stade d’une saison dans l’élite depuis sa 20e place en 1986-87. Le club égale également sa série de huit matches sans victoire enregistrée du 1er avril au 16 mai 2025. Les hommes de Carrick sont désormais assurés de passer au moins 15 jours consécutifs dans la zone de relégation, leur plus longue période dans l’élite depuis les 28 jours passés à cette place entre septembre et octobre 1986. Après la trêve internationale de deux semaines, le club aux 20 titres de champion d’Angleterre retrouvera la compétition face à son rival Liverpool.