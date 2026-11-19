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Fernando Torres s’est confié sur le lourd tribut personnel de son départ conflictuel de Liverpool pour Chelsea en 2011. L’attaquant espagnol, autrefois adulé à Anfield, reconnaît que voir la douleur des supporters « le tuait ». Sa réputation sur les bords de la Mersey s’est effondrée du jour au lendemain lorsqu’il a rejoint un rival direct en Premier League pour 50 millions de livres, un montant alors record au Royaume-Uni.

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Le déclin de Liverpool

Arrivé à Liverpool en 2007 pour un montant record pour le club, Torres s’est immédiatement imposé comme l’un des attaquants les plus efficaces du football mondial. Son association avec Steven Gerrard est devenue légendaire, mais le rêve a commencé à tourner court lorsque la situation du club, alors détenu par Tom Hicks et George Gillett, s’est dégradée.

Revenant sur ce déclin, Torres a expliqué dans le podcast de l’ancien attaquant de Liverpool John Aldridge : « Ils ont commencé à vendre nos meilleurs joueurs. Xabi est parti au Real Madrid (en 2009) et Javier Mascherano à Barcelone (en 2010). Rafa était lui aussi parti. On se disait : “Qu’est-ce qui se passe ici ?” Nous étions passés près du but en Premier League et en Ligue des champions. Il ne nous manquait qu’une étape et nous avions seulement besoin d’ajouter quelques joueurs à l’effectif. Au lieu de cela, les recrues n’étaient pas de la meilleure qualité. »

Il a ajouté : « L’été précédent, j’avais parlé avec Christian Purslow, le directeur général. Je voulais être transparent. Je lui ai expliqué que j’étais venu à Liverpool pour gagner des trophées. Il m’a dit qu’ils étaient en train de vendre le club et qu’ils ne pouvaient plus vendre de joueurs. »

Une promesse non tenue et le départ pour Chelsea

Lorsque Fenway Sports Group a finalement racheté le club, Torres a cherché à savoir quelle direction prendrait l’équipe. Mais les réponses des nouveaux dirigeants laissaient entrevoir une reconstruction à long terme qui ne correspondait pas aux années où il serait au sommet de sa carrière. À presque 27 ans, il estimait ne pas pouvoir attendre dix ans que le club redevienne compétitif.

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Torres est revenu sur ces derniers échanges : « Puis, après le rachat, j’ai parlé avec John Henry, le principal propriétaire de FSG. Il s’agissait d’adopter une nouvelle approche, en achetant et en développant de jeunes joueurs pour construire quelque chose qui prendrait dix ans. À presque 27 ans, je n’avais pas ce temps-là. »

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« J’ai aussi discuté avec Damien Comolli, le directeur sportif. J’ai eu le sentiment que mon départ lui importait peu. Il m’a dit : “Si nous pouvons trouver un remplaçant, tu peux partir.” Il n’a pas dit : “Montons un nouveau projet, tu dois rester, nous allons faire venir tel et tel joueur.” Je ne regrette pas ma décision (de quitter Liverpool), car j’ai fait ce que je pensais être le mieux pour moi à ce moment-là », a expliqué Torres.

Faire face à la douleur d’être perçu comme un traître

La réaction à son transfert a été immédiate et virulente : des supporters ont brûlé des maillots et traité l’Espagnol de traître. Torres reconnaît avoir sous-estimé la profondeur du lien qu’il avait noué avec le public d’Anfield, pensant à tort n’être qu’un joueur parmi d’autres dans l’effectif. S’il a fini par remporter des trophées à Londres, dont la Ligue des champions et la FA Cup, la rupture avec Liverpool a continué de peser sur lui pendant des années.

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Exprimant ses regrets face aux conséquences de son départ, Torres a déclaré : « Je n’avais pas réalisé à quel point ce serait difficile pour les gens. Quand je suis parti, j’ai vu leur douleur, et ça me tuait. Ce n’était pas mon intention. Pour moi, la rivalité, c’était avec Manchester United. C’est ce que je ressentais quand j’étais à Liverpool. Je ne serais jamais allé à United. C’est comme le Real Madrid et l’Atlético. »

Torres a conclu : « Je n’avais pas réalisé à quel point je comptais pour les supporters de Liverpool. Je pensais n’être qu’un joueur de plus. Mais je regrette de ne pas avoir eu le temps de m’expliquer et de discuter comme il fallait avec les nouveaux propriétaires pour que nous apprenions à mieux nous connaître. Je regrette aussi d’avoir blessé les supporters de Liverpool. Obtenir leur pardon compte énormément. C’est comme si j’avais 300 kilos de moins sur les épaules. »