« Ça fait très mal » : le faux départ de Manchester United prend déjà des proportions historiques

Bryan Mbeumo a donné l’avantage à Manchester United face à Tottenham Hotspur samedi après-midi, à la 73e minute (1-0), avant que Rodrigo Bentancur, côté Tottenham, ne reçoive un carton rouge à la 78e pour un coup de tête à Luke Shaw. Tout semblait annoncer une victoire libératrice, mais Dominic Solanke a finalement égalisé pour Tottenham à la 90e+2.

Les supporters de United ont sifflé leurs propres joueurs à la mi-temps comme après le coup de sifflet final. « Quand les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu, je peux parfois comprendre cette réaction », a déclaré l’entraîneur de United, Michael Carrick. « Bien sûr, ça fait mal, même très mal. Ce n’est pas une expérience agréable, mais il faut parfois passer par là. »

Après six journées, les Red Devils occupent la douzième place de Premier League avec seulement six points. C’est leur pire début de saison depuis exactement 40 ans.

Quelle suite pour Manchester United ?

Toutes compétitions confondues, United reste sur quatre matches consécutifs sans victoire. Cette série comprend une élimination en League Cup face à Brighton & Hove Albion. Au total, le club n’a remporté que deux de ses huit matches officiels jusqu’ici : en Premier League contre le promu Ipswich Town et en Ligue des champions face à l’outsider azerbaïdjanais FK Sabah. Autre fait notable : les Red Devils n’ont gagné aucun des trois derniers matches qu’ils ont terminés en supériorité numérique.

Prochains matchs ATM Ligue des Champions 15:00 MUN

Mardi, United devra relever ce qui s’annonce comme son défi le plus difficile de la saison jusqu’ici, avec un déplacement chez l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Si les premiers débats sur un éventuel changement d’entraîneur ont déjà commencé en Angleterre, Carrick conserverait la confiance de la direction du club.

Âgé de 45 ans, il avait d’abord repris le poste d’entraîneur à titre intérimaire à la mi-janvier, après le licenciement de Ruben Amorim. Grâce à une solide deuxième partie de saison, il avait conduit United à la troisième place et assuré sans difficulté sa qualification pour la Ligue des champions. En mai, il a finalement signé un contrat d’entraîneur principal jusqu’en 2028.