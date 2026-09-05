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FC Bayern MünchenGetty Images
Marko Brkic

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« Ça devient ennuyeux à la longue » : le patron de Schalke veut révolutionner la Bundesliga à cause de la domination du Bayern Munich

Bundesliga
Bayern Munich
Schalke 04

La domination de longue date du Bayern Munich en Bundesliga est depuis un certain temps une épine dans le pied de nombreux concurrents.

Axel Hefer, membre du conseil de surveillance du promu FC Schalke 04, avance donc une proposition afin de rendre la Bundesliga, à ses yeux, de nouveau plus passionnante et plus équilibrée.

« Mon fils n’a connu qu’une seule fois un autre champion en 13 ans de vie - au bout d’un moment, cela devient ennuyeux », a déclaré Hefer dans un entretien accordé à Bild. « Je pense que le Bayern devrait lui aussi avoir tout intérêt à réfléchir au format de la compétition. Pour qu’ils jouent la Ligue des champions chaque année, mais qu’en contrepartie il y ait aussi un peu plus de suspense dans le championnat. »

Le patron de Schalke, Hefer, veut un autre format en Bundesliga

La domination extrême du Rekordmeister nuit au « produit football ». Il faut donc réfléchir à une modification du format actuel du championnat et remettre davantage de suspense dans la compétition, a estimé Hefer.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, qui participait lui aussi à l’entretien, s’y oppose toutefois fermement. Si Hefer pense à un système de play-offs, il n’en veut pas : « Celui qui est en tête après 34 journées doit être champion d’Allemagne. » Hainer a pris pour exemple la dernière saison de Bundesliga de basket, dans laquelle le Bayern, meilleure équipe de la saison régulière, a perdu le titre en play-offs face à Alba Berlin.

Dans le même temps, Hainer a mis en garde contre le fait de présenter la Bundesliga comme moins bonne qu’elle ne l’est. « Il y a deux ans, Leverkusen a fêté le titre, et la lutte pour les places internationales comme pour le maintien est toujours serrée. »

Herbert HainerGetty Images

Domination du Bayern : Hainer et Hefer d’accord sur un point

Hefer rétorque toutefois et précise qu’à ses yeux, c’est un autre critère qui est décisif. « En vous écoutant, Monsieur Hainer, je crois que nous avons sur ce point une vision fondamentalement différente. Nous nous sommes donné pour mission d’enthousiasmer les gens - c’est notre credo suprême. » L’enthousiasme naît lorsque l’on accomplit quelque chose que l’on n’était pas encore certain d’avoir.

Au final, Hainer a donné raison à Hefer sur un point : « Vous avez raison, il y a là une contradiction : je veux être champion chaque année ! »

Samedi, le FC Schalke 04 et le FC Bayern s’affronteront en Bundesliga (coup d’envoi à 18 h 30).

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