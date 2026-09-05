Axel Hefer, membre du conseil de surveillance du promu FC Schalke 04, avance donc une proposition afin de rendre la Bundesliga, à ses yeux, de nouveau plus passionnante et plus équilibrée.

« Mon fils n’a connu qu’une seule fois un autre champion en 13 ans de vie - au bout d’un moment, cela devient ennuyeux », a déclaré Hefer dans un entretien accordé à Bild. « Je pense que le Bayern devrait lui aussi avoir tout intérêt à réfléchir au format de la compétition. Pour qu’ils jouent la Ligue des champions chaque année, mais qu’en contrepartie il y ait aussi un peu plus de suspense dans le championnat. »

Le patron de Schalke, Hefer, veut un autre format en Bundesliga

La domination extrême du Rekordmeister nuit au « produit football ». Il faut donc réfléchir à une modification du format actuel du championnat et remettre davantage de suspense dans la compétition, a estimé Hefer.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, qui participait lui aussi à l’entretien, s’y oppose toutefois fermement. Si Hefer pense à un système de play-offs, il n’en veut pas : « Celui qui est en tête après 34 journées doit être champion d’Allemagne. » Hainer a pris pour exemple la dernière saison de Bundesliga de basket, dans laquelle le Bayern, meilleure équipe de la saison régulière, a perdu le titre en play-offs face à Alba Berlin.

Dans le même temps, Hainer a mis en garde contre le fait de présenter la Bundesliga comme moins bonne qu’elle ne l’est. « Il y a deux ans, Leverkusen a fêté le titre, et la lutte pour les places internationales comme pour le maintien est toujours serrée. »

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Domination du Bayern : Hainer et Hefer d’accord sur un point

Hefer rétorque toutefois et précise qu’à ses yeux, c’est un autre critère qui est décisif. « En vous écoutant, Monsieur Hainer, je crois que nous avons sur ce point une vision fondamentalement différente. Nous nous sommes donné pour mission d’enthousiasmer les gens - c’est notre credo suprême. » L’enthousiasme naît lorsque l’on accomplit quelque chose que l’on n’était pas encore certain d’avoir.

Au final, Hainer a donné raison à Hefer sur un point : « Vous avez raison, il y a là une contradiction : je veux être champion chaque année ! »

Samedi, le FC Schalke 04 et le FC Bayern s’affronteront en Bundesliga (coup d’envoi à 18 h 30).