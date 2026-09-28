Ça dérape encore sur les terrains amateurs : un arbitre de 19 ans reçoit une menace de mort hallucinante

Lors d’un match de cinquième division entre Hulsel et Nieuw Woensel, les choses ont très mal tourné dimanche. Un spectateur a menacé de mort l’arbitre Max Willemse (19 ans), rapporte l’Eindhovens Dagblad.

Peu après la pause, l’ambiance au complexe sportif de Hulsel a complètement basculé. Alors que le score était de 1-3, un spectateur s’est approché de l’arbitre, furieux, avant de lancer une remarque hallucinante à l’adresse de Willemse.

« À la prochaine décision aussi stupide, je vais rentrer chez moi chercher mon fusil », aurait crié le spectateur. C’est ce que confirment à la fois Willemse et plusieurs personnes présentes. L’arbitre de 19 ans a alors décidé d’interrompre immédiatement la rencontre.

« J’ai ressenti cela comme une menace sérieuse », raconte l’arbitre à l’ED. « Il m’a regardé droit dans les yeux et j’ai vraiment eu l’impression qu’il le pensait. » Willemse était tellement choqué qu’il ne voulait plus reprendre le match. Le fait que le spectateur en question ait entre-temps été expulsé du complexe sportif n’y a rien changé non plus.

L’arbitre s’est en revanche dit satisfait de la manière dont la direction de Hulsel a réagi. Le spectateur concerné a été immédiatement renvoyé, et Willemse a en outre eu lundi un entretien téléphonique avec la direction du club recevant.

« C’était un échange téléphonique agréable, au cours duquel ils ont présenté leurs excuses et ont également indiqué que la personne impliquée serait interdite de complexe sportif », a déclaré Willemse.

L’arbitre a désormais déposé plainte auprès de la police. Willemse ne se laisse toutefois pas abattre par cet incident. « Ce qui s’est passé est très regrettable, mais j’y vois bien un incident isolé. J’ai envie d’arbitrer le prochain match, cela me permettra de laisser cet épisode derrière moi », conclut-il.