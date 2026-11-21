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Omar Berrada, directeur général de Manchester United, a réagi aux vives critiques des supporters, estimant que certaines attaques récentes contre la direction du club avaient dépassé les limites. Cette rare interview intervient alors que Mauricio Pochettino s’apprête à diriger son premier match, dimanche contre Liverpool.

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Berrada répond aux critiques croissantes visant la direction

Berrada s’est exprimé ouvertement sur la frustration grandissante autour du club. S’il estime qu’une partie de la colère des supporters est tout à fait justifiée, il considère que les attaques incessantes récemment dirigées contre la direction sont allées trop loin. Manchester United occupe actuellement une piètre 18e place au classement de la Premier League après un début de saison catastrophique .

Ces résultats désastreux en championnat ont, sans surprise, provoqué la colère des supporters, dans les tribunes comme sur les plateformes en ligne. Plusieurs figures de la direction à Old Trafford font l’objet d’une surveillance étroite depuis quelques semaines. Berrada lui-même, ainsi que le directeur du football Jason Wilcox, sont particulièrement visés par des supporters en colère qui réclament des changements immédiats et de grande ampleur.

Des limites dépassées sur les réseaux sociaux

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Berrada a expliqué comment l’environnement numérique actuel amplifie constamment les discours négatifs. Il a assuré que les dirigeants du club s’efforçaient d’ignorer les critiques extérieures pour se concentrer sur la résolution des problèmes actuels.

« Les critiques et l’attention dont nous faisons l’objet vont naturellement de pair avec les fonctions que nous occupons, a reconnu Berrada. Nous l’acceptons. Certaines critiques sont justifiées, d’autres dépassent les limites. Nous vivons dans un monde où les réseaux sociaux occupent une grande place et où certains aiment diffuser des histoires négatives sur le club parce que cela suscite davantage de réactions. Mais nous mettons cela de côté. »

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Les protestations contre les propriétaires du club s’amplifient

La virulence des attaques visant Berrada et Wilcox n’est qu’un aspect d’une contestation bien plus large et profondément ancrée contre la structure de propriété de Manchester United. Ces dernières semaines, des campagnes sur les réseaux sociaux ont réclamé avec insistance le départ de ces deux dirigeants sportifs.

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Les supporters présents aux matches ont eux aussi manifesté leur colère contre la direction lors de récentes rencontres difficiles. Dans le stade, des chants réclament désormais régulièrement que Sir Jim Ratcliffe, patron d’INEOS et actionnaire minoritaire, abandonne son projet sportif.

Par ailleurs, l’hostilité de longue date des supporters envers la famille Glazer reste très vive. Leur rachat controversé par endettement en 2005 a imposé d’énormes charges financières à ce club historique, dont la dette totale dépasse désormais le milliard de livres sterling.

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Pochettino se prépare à un grand rendez-vous face à Liverpool

Le climat extrêmement tendu et chaotique à Old Trafford constitue un contexte intimidant pour Pochettino, tout juste nommé entraîneur . Le technicien argentin aura la tâche très difficile de remobiliser un effectif en perdition et de sortir le club de la zone de relégation.

Pochettino débutera officiellement à la tête de Manchester United dimanche après-midi, lors d’un grand rendez-vous de Premier League face à son grand rival Liverpool. Obtenir contre toute attente un résultat positif à Anfield contribuerait sans aucun doute à apaiser les tensions croissantes autour de la direction. En revanche, une nouvelle lourde défaite pourrait attiser davantage la colère de supporters profondément frustrés.