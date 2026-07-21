Des rapports de presse ont révélé les dates des matchs d'Al-Ahli d'Arabie saoudite en Coupe intercontinentale des clubs, où il devra entamer la compétition tôt lors de la prochaine édition.

Al-Ahli participe à la Coupe intercontinentale des clubs pour la deuxième fois consécutive, après avoir débuté au stade des quarts de finale lors de la dernière édition, avant sa défaite face au club égyptien de Pyramids lors du match de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique.

Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », « Al-Raqi » entamera cette édition tôt, précisément lors du barrage qualificatif pour le match de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, quand il affrontera le champion d'Océanie, le 26 août prochain.

En cas de qualification pour les quarts de finale, Al-Ahli affrontera le club sud-africain de Mamelodi Sundowns, champion de la dernière édition de la Ligue des champions africaine, le 19 septembre prochain, le vainqueur des deux se qualifiant pour les demi-finales.

Al-Ahli cherche à poursuivre ses succès sur la scène extérieure, en participant de nouveau à la Coupe intercontinentale des clubs, après avoir remporté le titre de la Ligue des champions d'Asie de l'élite à deux reprises consécutives.

À noter que cette édition est la troisième de la Coupe intercontinentale des clubs dans sa nouvelle formule, remportée par le Real Madrid en 2024, avant que le Paris Saint-Germain ne s'en empare l'an dernier.