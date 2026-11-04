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L’attaquant du FC Barcelone Raphinha a reconnu avoir eu énormément de mal à se concentrer sur le football lors de la victoire de mardi face à Aston Villa en Ligue des champions. Le Brésilien a révélé que l’annonce de la mort tragique de l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel avait profondément affecté son état d’esprit avant le match.

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Une soirée sombre en Espagne

Le football espagnol était sous le choc lundi après le décès de Jesus de Miguel, attaquant de Tenerife, à l’âge de 30 ans. Il a été victime d’un arrêt cardiaque après un choc sur le terrain avec Jesus Owono, le gardien du Real Oviedo. Si la Fédération royale espagnole de football a reporté toutes les rencontres nationales pendant trois jours, les matches de Ligue des champions se sont déroulés comme prévu.

Au Camp Nou, l’hymne traditionnel de la compétition a été remplacé par une minute de silence avant le coup d’envoi. Malgré la douleur, Barcelone s’est imposé 3-0 face à Aston Villa, mettant fin au début de campagne européenne sans faute du club de Premier League. Lamine Yamal a ouvert le score avant que Raphinha ne signe un doublé pour sceller la victoire.

« Cela aurait pu arriver à n’importe lequel d’entre nous »

Après le coup de sifflet final, Raphinha s’est confié sans détour à Movistar sur la difficulté psychologique de jouer dans des circonstances aussi bouleversantes. Visiblement ébranlé, le Brésilien a préféré évoquer le drame humain plutôt que la nette victoire de son équipe.

« Où qu’il soit, j’espère que [De Miguel] trouvera son chemin, a déclaré Raphinha. Je veux souhaiter beaucoup de courage à sa famille… et aujourd’hui, ne pas parler de football. »

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« Quand j’ai appris la nouvelle, je ne me suis pas senti bien. Après tout, c’était un autre footballeur. Cela aurait pu arriver à n’importe lequel d’entre nous. Cela aurait pu m’arriver. »

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La mort d’un confrère a particulièrement touché Raphinha, qui a expliqué pourquoi le fait d’avoir le même âge que l’attaquant disparu l’avait autant affecté.

« C’est très difficile d’entrer sur le terrain et de jouer un match dans ces circonstances, a souligné Raphinha. C’était un joueur qui avait le même âge que moi. C’est peut-être pour cela que ça m’a autant touché. »

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Flick présente ses condoléances

L’entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, a fait écho aux propos de son attaquant lors de sa conférence de presse d’après-match, reconnaissant la tristesse ressentie dans le vestiaire barcelonais.

« Ce qui s’est passé à Tenerife l’a beaucoup touché, je pense, comme nous tous, a déclaré Flick. Nos plus sincères condoléances à la famille, au club, aux amis, à tout le monde… C’est une grande tragédie. Je pense que cela l’a beaucoup touché. »

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Un déplacement crucial dans la capitale

Malgré le poids des événements, Raphinha réalise une saison remarquable dans un rôle offensif axial. Son doublé contre Villa porte son total à 19 buts toutes compétitions confondues cette saison, plus que tout autre joueur des cinq grands championnats européens. Cette victoire a également permis à Barcelone de ne pas encaisser de but en Ligue des champions pour la première fois en 18 matches et de porter son total à neuf points au classement.

Leader de la Liga, Barcelone tentera désormais de poursuivre sur sa lancée dimanche, lors d’un déplacement difficile sur le terrain de l’Atletico Madrid. Après ses défaites face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid fin octobre, l’équipe de Flick a bien réagi, ajoutant à son succès européen une récente victoire 6-1 contre Alaves en championnat.