Deniz Undav secouait la tête lorsque son match contre le Borussia Dortmund a pris fin après 63 minutes. Il a marché lentement vers le banc, a brièvement tapé dans la main de Dzenan Pejcinovic, puis a avancé derrière Sebastian Hoeneß en direction du banc. Il a brièvement regardé vers l’entraîneur, qui était toutefois en train de crier des consignes vers le terrain et ne l’a pas vu. Undav a donc continué sa route d’un pas lourd, les épaules désormais légèrement penchées vers l’avant, a encore salué par devoir les personnes croisées sur son chemin, a pris une bouteille d’eau et s’est assis sur le banc.

Quelques minutes plus tard, il a dû regarder sans pouvoir agir les Dortmundois inscrire le 1-0 dans ce match plutôt poussif, avec leur deuxième tir cadré et après leur première combinaison vraiment réussie, par l’intermédiaire de Nico Schlotterbeck, Jobe Bellingham, Konstantinos Karetsas, de nouveau Bellingham et du finisseur Maximilian Beier.

Environ 30 minutes plus tard, le VfB avait concédé sa troisième défaite lors du quatrième match de Bundesliga de la saison, et Undav, 0 but cette saison, 0 passe décisive, 0,5 tir et 24,8 ballons touchés par match, analysait sur Sky le mauvais début de saison de son équipe en général, et le sien en particulier, en laissant parler sa frustration.

« J’ai le sentiment d’être trop bas sur le terrain. Je suis trop bas, je dois ensuite courir 40 mètres vers l’avant et là, je ne reçois pas de ballons. En quatre matches, je n’ai eu que deux occasions », a-t-il déclaré. La saison dernière, il « tenait davantage la ligne et était alors là au bon moment ».

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Qui est responsable du faible début de saison de Deniz Undav ?

Quiconque voudrait entendre là une critique, même pas si discrète que ça, à l’égard de son entraîneur Sebastian Hoeneß se trompe. Hoeneß n’a pas modifié la position d’Undav au VfB, et il ne lui demande pas non plus des choses différentes de celles de la saison passée. Sebastian Hoeneß sait finalement que cela n’est possible que de manière très limitée.

La plus grande force du footballeur d’instinct Deniz Undav, sur la carrière footballistique invraisemblable duquel on a vraiment déjà beaucoup écrit ces dernières années, c’est justement qu’il n’est pas l’un de ces footballeurs modernes, téléguidables, à qui l’on a inculqué dans les centres de formation tous les appels possibles et impossibles pour chaque situation possible ou impossible.

Bien sûr, ses entraîneurs peuvent lui apprendre des choses et lui transmettre des concepts tactiques, bien sûr, ils peuvent souhaiter qu’il évolue de préférence dans certains espaces et, par exemple, qu’il participe au travail défensif. Undav reste un footballeur professionnel, même s’il l’est devenu par une voie détournée. Sa carrière ne repose pas sur des hasards.

Mais lui tracer des courses ? Cela ne fonctionnerait pas avec Undav, son jeu ne fonctionne tout simplement pas ainsi. Undav n’est pas un « footballeur de schéma », mais « un footballeur d’instinct brutal. Il associait le jeu de façon incroyablement bonne. Il savait déjà ce qui allait se passer sur le terrain trois pas plus tard », expliquaient deux de ses anciens entraîneurs de jeunes au sujet du joueur Deniz Undav pendant la Coupe du monde dans le Spiegel.

À l’époque, lorsque Undav avait inscrit trois buts et délivré une passe décisive lors des deux premiers matches de groupe contre Curacao et surtout contre la Côte d’Ivoire, et que toute l’Allemagne, semblait-il, avait adopté Deniz Undav et son improbable histoire d’ascension (il y a encore six ans, attaquant de troisième division, un peu plus tôt encore 100 euros par mois pour vivre, des journées de 17 heures entre travail et entraînement et 40 minutes de marche pour aller au travail).

Deniz Undav, ce sympathique Nord-Allemand aux racines kurdes, qui « doit manger un kebab ou un burger une à deux fois par semaine » pour le bien de son âme, semblait pendant quelques jours être le type capable de rendre sa bonne humeur à l’Allemagne. Pendant un très bref instant, tout semblait vraiment possible, même qu’Undav puisse porter la Mannschaft vers le titre mondial.

Même Julian Nagelsmann l’avait titularisé en seizièmes de finale contre le Paraguay.

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Qu’a dit Julian Nagelsmann sur Undav après l’élimination au Mondial ?

Après l’élimination aux tirs au but, Undav a été le seul joueur critiqué publiquement par Nagelsmann. Ou plutôt : une occasion manquée d’Undav dans les premiers instants de la rencontre. « On se retrouve à quatre seuls devant le but, il suffit de faire la passe en retrait et on pousse le ballon dans le but vide. Et là, Deniz la pique tant bien que mal vers le deuxième poteau. C’est une action très simple, il n’y avait pas grand-chose derrière », a déclaré Nagelsmann.

Cette phrase n’a plus quitté Undav durant l’été, lui qui se caractérise justement par une certaine mentalité du « je-m’en-foutisme ». « J’y ai pensé tout le temps, à me demander si notre élimination était aussi de ma faute », a confié Undav avant le début de la saison dans le Bundesliga-Magazin.

Certes, il n’avait vu aucun coéquipier mieux placé dans cette situation, et il restait encore 115 minutes après cette occasion manquée pour éviter la séance de tirs au but, mais il se posait malgré tout la question : « Était-ce vraiment ma faute ? »

Bien sûr que non. Bien sûr, personne ne peut savoir, à part peut-être Undav lui-même, si cette occasion manquée, ajoutée à la dernière pique de Nagelsmann, a encore des répercussions aujourd’hui sur le joueur de 30 ans.

Pourquoi Jürgen Klopp n’a-t-il pas nommé Deniz Undav en équipe d’Allemagne ?

Mais le fait est qu’Undav doit actuellement gérer plusieurs revers professionnels qui semblaient impensables avant la Coupe du monde. À l’époque où tout semblait lui réussir sans effort, où il avait inscrit 19 buts et délivré six passes décisives en Bundesliga, ainsi que neuf buts et deux passes décisives en 13 sélections. Il y a désormais la crise avec le VfB Stuttgart, sa disette personnelle, et voilà que Jürgen Klopp ne l’a, dans un premier temps, pas retenu pour la reconstruction de l’équipe d’Allemagne après le fiasco du Mondial.

« Maintenant, je dois encore prouver à un entraîneur que j’ai ma place », a déclaré Undav sur Sky. C’est « fatigant », a-t-il dit, avant de préciser : « Il a dit que le niveau d’attente était différent. Je n’ai pas été bon lors des deux matches qu’il a vus, contre le Bayern et Cologne. Il faut l’accepter. J’ai été déçu un court moment parce que je pensais m’être peut-être constitué un petit matelas grâce à la Coupe du monde et aux matches en équipe nationale. Ce n’est apparemment pas le cas. Je dois faire à nouveau mes preuves et montrer encore à l’entraîneur que j’ai ma place. C’est fatigant de devoir le prouver à chaque entraîneur, mais je l’ai déjà fait assez souvent. Je ne suis pas du genre à me lamenter, je ne vais pas me mettre à pleurnicher. J’ai été déçu pendant cinq minutes, puis j’ai regardé vers l’avant. Je vais tout donner pour pouvoir me recommander en novembre. »

Deniz Undav se distingue par une mentalité de « je m’en fous, je vais le faire »

À la question de savoir comment il fallait comprendre sa déclaration selon laquelle il n’était pas du genre à se lamenter, une autre facette assez unique de sa personnalité a encore jailli. « Je parle ouvertement, je ne mâche pas mes mots et je dis ce que je pense, en négatif comme en positif. J’ai souvent eu des problèmes et j’ai souvent dû faire mes preuves. Cela a été comme ça toute ma vie. Peu importe où j’étais, au début ça ne marchait pas, parce que les gens disaient que mon langage corporel n’était pas bon ou que je n’étais pas un sprinteur. Mais ça a toujours été comme ça dans ma vie. L’année dernière, j’ai cumulé 39 actions décisives et mon langage corporel était le même. Quand on me connaît en tant qu’homme, on sait comment gérer cela. »

La revoilà, cette attitude du « je m’en fous, je vais le faire », qui constitue une grande partie de son aura. S’il la retrouve aussi sur le terrain, alors il n’y a pas vraiment lieu de s’inquiéter pour la suite de la carrière de Deniz Undav.